Lanzan disco inédito de David Bowie para conmemorar su cumpleaños y muerte, tendrá canciones nunca antes reveladas

Para muchos amantes de la música, los primeros días del mes de enero se llenan de un aura de magia y tristeza, ya que se conmemora el nacimiento y muerte de una de las estrellas más multifacéticas y aclamadas: David Bowie. Y es que el 8 de enero se recuerda por ser el cumpleaños del cantante, mientras que el 10 de enero se conmemora su muerte debido a un cáncer que terminó por apagarlo.

El nuevo disco de David Bowie que promete tener canciones inéditas

De esta manera, alrededor del mundo se crean diferentes homenajes para recordar la vida y trayectoria del músico, quien dejó una huella imborrable en la historia de la música. Es así como hoy en día podemos continuar conociendo su mente a través de las canciones que suenan alrededor del mundo, pero la industria nos ha dado una sorpresa cuando el día de su cumpleaños fue anunciado un LP que contendrá canciones inéditas del cantante, siendo un homenaje de su vida.

El disco contendrá grabaciones de 1971 que nunca salieron a la luz.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

El vinilo de edición limitada llevará por nombre "Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)" y saldrá a la venta el próximo 20 de abril del 2024 y en él podremos escuchar canciones que se consideraron para el álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" que fue lanzado en 1972, pero que al final fueron reemplazadas por otras, siendo este nuevo material una oportunidad para conocer los temas que han quedado enlatados desde entonces. Según información oficial, el vinilo contendrá 11 canciones y en la portada se verá a Ziggy Stardust (alterego de Bowie); las pistas que podrás escuharse son:

Lado 1:

Five Years

Soul Love

Moonage Daydream

Round And Round

Amsterdam

Lado 2

Hang On To Yourself

Ziggy Stardust

Velvet Goldmine

Holy Holy

Star

Lady Stardust

Las canciones fueron grabadas pero no se incluyeron en el disco original.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

Inauguran calle en París en honor a David Bowie

Este disco sólo es uno de los homenajes hechos a Bowie ya que el pasado 8 de enero, el día en el que habría cumplido 77 años, fue inaugurada la "Rue David-Bowie", ésta es una calle ubicada en París que tiene como objetivo recordar al icónico cantante y brindar a sus fans un lugar en donde puedan sentir su presencia. La idea surgió en el año 2020 gracias al declarado fanatismo del alcalde del distrito, Jérôme Coumet, quien hizo todo lo posible para que ésto sucediera.

La calle fue inaugurada el pasado 8 de enero, en conmemoración del día de su cumpleaños.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

En la ceremonia de apertura de la calle, se destacó la notable presencia del reconocido fotógrafo George Underwood y del talentoso pintor Geoff MacCormack, quienes mantuvieron una estrecha amistad con el icónico músico. Ambos artistas, cuyas obras están sumamente vinculadas a la figura de Bowie, participan también en una destacada exposición que se encuentra actualmente en exhibición en la sede oficial de la alcaldía del distrito 13. Esta muestra no solo rinde homenaje a la extraordinaria contribución artística de David Bowie, sino que también ofrece a los visitantes una experiencia única al explorar la intersección entre la música y las artes visuales en la vida del legendario artista.