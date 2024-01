Esta es la icónica calle de París con la que rendirán homenaje a David Bowie

Son pocos los cantantes que han revolucionado la historia de la música hasta tal punto que su legado permanece aún después de su muerte y un claro ejemplo de ello es el icónico y misterioso David Bowie, quien a casi ocho años de su partida continúa marcando a miles de personas alrededor del mundo gracias a su enigmática música que es capaz de transportarnos a un mundo nuevo. Debido a su gran influencia en la industria, el cine e incluso la moda, el cantante es uno de los más queridos por lo que siempre se busca homenajearlo de maneras hermosas.

Inaugurarán calle en París como homenaje a David Bowie

El próximo 10 de enero se cumplen ocho años de que Bowie dejó esta Tierra para fundirse en una amalgama de colores, brillos y magia con el Universo y aunque su música sigue sonando a pesar de su partida, son muchas las personas que buscan brindarle un homenaje digno del artista. Ante esto, el gobierno parisino ha decidido nombrar una calle en su nombre, misma que será inaugurada el próximo lunes 8 de enero y será bautizada como "Rue David Bowie".

Este tributo llega ocho años después del fallecimiento del legendario cantante, quien dejó un legado musical imborrable.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

Ubicada en el distrito 13 de la capital parisina, la Rue David Bowie se extenderá entre la estación de tren de Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand, en las cercanías del majestuoso río Sena. Con una longitud de aproximadamente 50 metros, esta calle, anteriormente conocida como VoieDZ/13, recibirá ahora un nombre que rinde honor al artista y que, de alguna manera, podría haber capturado su atención, dada su predilección por los nombres enigmáticos y con significados profundos.

La inauguración oficial de la "Rue David Bowie" está programada para el próximo lunes a las 16 horas, según anunció el alcalde del distrito, Jérôme Coumet, quien se ha declarado como un absoluto admirador de Bowie, tanto así que la idea fue propuesta en 2020 a través de la red social X.

Este evento promete ser un momento conmovedor para los fanáticos y admiradores del genio musical que dejó una huella imborrable en la historia del rock.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

Y aunque París no ocupó un papel central en la vida de Bowie en comparación con ciudades como Londres, Berlín o Los Ángeles, la influencia de la cultura teatral vanguardista francesa se refleja en su estilo visual distintivo. Incluso en su canción Aladdin Sane, una enigmática frase hace referencia a París o, posiblemente, al infierno, demostrando la complejidad y profundidad de las conexiones del artista con la Ciudad de la Luz.

Cuando el mundo vio apagarse la luz de una estrella: ¿Quién fue David Bowie?

El legado musical de David Bowie ha trascendido en el tiempo, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes y exitosos del siglo XX. Su impactante éxito, "Space Oddity", lanzado en 1969, marcó el inicio de una carrera innovadora y ecléctica que dejó una huella imborrable en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Bowie exploró una amplia variedad de estilos musicales, desde el glam rock hasta la música electrónica, dejando una huella indeleble en la industria musical.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

A lo largo de su carrera, Bowie continuó desafiando las convenciones y reinventándose, y sus álbumes icónicos como "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" y "Aladdin Sane" son testimonios de su genialidad artística, ya que estos trabajos no solo definieron épocas, sino que también introdujeron al mundo a personajes y conceptos únicos que se convirtieron en parte integral de la cultura pop. Aunque su partida en enero de 2016 a los 69 años debido a un cáncer dejó un vacío irreparable, la influencia de Bowie sigue resonando en la música contemporánea.