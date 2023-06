¡Sólo para fans! IA recrea el camerino de David Bowie con divertida trivia

Es un hecho que la tecnología ha avanzado muy rápidamente en los últimos meses, cada vez son más las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) que nos permiten conocer nuevos lugares e incluso han podido revivir las voces de personas famosas que ya no se encuentran vivas; estos avances han logrado abrir nuevos espacios en donde lo virtual es lo que domina y no hace falta salir de casa para conocer detalles extraordinarios de este mundo.

Un ejemplo reciente de ello es la experiencia creada por Adobe, quienes se dieron a la tarea de recrear el camerino del mismísimo David Bowie y es através de una página web que las y los fans del cantante pueden entrar en él y descubrir datos curiosos de Ziggy Stardust, para ello sólo deberás encontra algunos objetos escondidos mientras escuchas de fondo la música más emblemática de Bowie.

Podrás adentrarte al camerino de David Bowie.

Fotografía: Instagram/@davidbowie

¿Cómo entrar al camerino de David Bowie?

Para comenzar esta experiencia sólo necesitas un dispositivo con acceso a internet y audífonos para hacer la experiencia aún más sorprendente y si estás listo para adentrarte a un exclusivo mundo de la mano de Ziggy Stardust, aquí te decimos los pasos para lograrlo. Primero que nada deberás entrar a la página web, ésta fue creada por Adobe, por lo que es completamente segura (sólo da clic AQUÍ para acceder), una vez ahí comenzará a cargar mostrándote el porcentaje en un fondo rojo y después encontrarás la puerta de acceso para el ansiado camerino.

Puedes seleccionar el idioma en la parte inferior derecha de la pantalla.

Fotografía: Captura de pantalla.

Ahora deberás dar clic en la puerta roja que se ve al fondo del pasillo y lentamente te moverás hacia ella, descubriendo por fin el íntimo camerino de David Bowie; ahora te encuentras en el Londres de los años 70 y mientra escuchas los gritos de miles de fans que disfrutan su concierto el narrador te informa que puedes permanecer ahí hasta que Ziggy Stardust salga del escenario, pero no sólo estás de visita, sino que tienes una misión, debes encontrar nueve objetos que él ha usado y cada uno guarda una historia pocas veces contada.

En este espacio Ziggy Stardust se prepara para sus shows.

Fotografía: Captura de pantalla.

Para moverte por el espacio debes arrastrar el cursor o el dedo (según el dispositivo desde donde te encuentres) ya que todo lo que veas estará en primera persona y cuando quieras sujetar algún objeto basta con hacer clic sobre él y si es uno de los tesoros que buscamos se iluminará en un recuadro de colores mientras el narrador te cuenta qué es y cómo fue usado. Así mismo te aparecerá una opción para descargar un archivo comprimido en donde podrás ver la imagen del objeto que encontraste.

Este es uno de los objetos que tendrás que encontrar.

Fotografía: Captura de pantalla.

Para continuar con la búsqueda da clic en el tache que se encuentra del lado superior derecho y así podrás seguir moviéndote por el espacio y explorándolo hasta encontrar todos los objetos, pero recuerda que estás jugando contra tiempo, por lo que deberás ser rápido para que encuentres todos los datos que puedas y si por alguna razón no lo logras, no te preocupes, puedes intentarlo las veces que quieras.

El objetivo de esta actividad interactiva creada por Adobe fue celebrar el cumpleaños número 75 del cantante y desde que fue lanzada en el año 2022, miles de personas han entrado a conocer este nuevo mundo; es así como Adobe reconocer la gran huella qie dejó David Bowie y como es que su particular estilo y forma de ser continúa inspirando a millones de artistas, diseñadores e ilustradores para crear obras a partir de esa estética.

¿Quién fue Ziggy Stardust?

Ziggy Stardust fue un personaje ficticio creado por el músico británico David Bowie en la década de 1970. Bowie adoptó el alter ego de Ziggy Stardust para su álbum conceptual "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", lanzado en 1972.

De acuerdo con Bowie, Ziggy Stardust era un extraterrestre y estrella de rock andrógino que llegó a la Tierra para transmitir un mensaje de esperanza y liberación a través de su música. El personaje se caracterizaba por su extravagante apariencia, con trajes espaciales, maquillaje llamativo y cabello rojo, por ello, Ziggy Stardust se convirtió en uno de los íconos más reconocidos y emblemáticos de David Bowie y su legado dejó una huella duradera en la música y la cultura popular.