Las 3 películas de tsunamis en Netflix que te harán entrar en un torbellino de intensidad y adrenalina

Un tsunami es una serie de olas de gran energía y longitud de onda que se generan en un cuerpo de agua, como un océano o un mar, debido a perturbaciones submarinas significativas producidas principalmente debido a la actividad sísmica submarina. Cuando hay un terremoto submarino, las placas tectónicas se mueven y pueden causar una perturbación significativa en la columna de agua, generando ondas que se propagan hacia la superficie, lo que puede generar enorme destrucciones en poblados y ciudades.

Este es precisamente el temor que existe en Japón luego de que este primero de enero de 2024 ocurrió un sismo de magnitud 7.6, por lo que el mundo entero tiene la mira puesta en lo que está ocurriendo, especialmente ante el riesgo de un tsunami. Es dentro de este contexto que ahora las búsquedas han aumentado en plataformas de streaming, en donde hay varias películas en donde se muestra el efecto intenso de estos fenómenos naturales.

Películas sobre tsunamis que debes ver en Netflix

Una de las cintas más populares e intensas en Netflix con esta temática es "Lo Imposible", misma que sigue la historia de María (interpretada por Naomi Watts), Henry (interpretado por Ewan McGregor) y sus tres hijos, quienes están disfrutando de unas vacaciones en Tailandia en el complejo turístico Khao Lak durante la Navidad de 2004. Sin previo aviso, un tsunami devastador golpea la costa, separando a la familia y dejándolos luchando por sobrevivir en medio de la destrucción.

La historia se centra principalmente en la madre, María, y su hijo mayor, Lucas (interpretado por Tom Holland). Después del tsunami, María y Lucas, que fueron arrastrados por las olas, intentan desesperadamente reunirse y encontrar a los demás miembros de la familia en medio del caos y la confusión. La película retrata la lucha de la familia por sobrevivir, sufrir pérdidas y mantener la esperanza mientras buscan reunirse.

En este contexto además encontramos la cinta "How It Ends" es una película de acción y ciencia ficción dirigida por David M. Rosenthal y lanzada en 2018, misma que sigue a Will (interpretado por Theo James), un joven abogado de Seattle, y a su futuro suegro, Tom (interpretado por Forest Whitaker), mientras emprenden un viaje por carretera desde Chicago hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Durante su viaje, se produce un evento apocalíptico que desencadena caos y disturbios en todo el país. La causa exacta del desastre no se revela claramente en la película.

Will está decidido a llegar a su esposa embarazada, Samantha (interpretada por Kat Graham), que está en Seattle, y decide unirse a Tom en un viaje lleno de peligros. A medida que avanzan, enfrentan varios desafíos, como saqueadores, escasez de recursos y eventos catastróficos, mientras intentan descubrir la naturaleza del desastre y llegar a su destino.

Por último está la cinta "2012" se centra en la idea de que eventos catastróficos, predichos por las profecías mayas, conducirán al fin del mundo en el año 2012. La película sigue a Jackson Curtis (interpretado por John Cusack), un novelista de ciencia ficción, mientras lucha por mantener a salvo a su familia en medio de terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis.

La trama se desarrolla a medida que los científicos descubren que la corteza terrestre se está desplazando, lo que lleva a una serie de desastres naturales a nivel global. Los gobiernos de todo el mundo trabajan para desarrollar arcos gigantes (naves espaciales) que podrían salvar a una pequeña parte de la población humana de la inminente destrucción.

