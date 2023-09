Andrea Legarreta enfurece en el programa Hoy, defiende a Mónica Noguera tras escándalo de infidelidad: "¡ya basta!"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la transmisión de este viernes 8 de septiembre del "programa Hoy" después de que Andrea Legarreta, la conductora favorita de Televisa, expresara su enojo ante el rumor que relaciona sentimentalmente a su expareja, Erik Rubín, con la modelo, Mónica Noguera.

Durante los primeros minutos del matutino de Televisa la reconocida conductora tomó la palabra para dirigirse de fuerte manera a los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like", encargados de compartir la información que involucra al vocalista de "Timbiriche" con la estrella de Imagen Televisión.

cLa conductora explotó en vivo. Foto: Especial

¿Qué dijo Andrea Legarreta de Mónica Noguera?

Frente a las cámaras de televisión y todos sus compañeros, Andrea Legarreta lamentó que los conductores de "Chisme No Like" involucren a Mónica Noguera en el motivo de su separación con Erik Rubín. Aseguró que la información es completamente falsa y la conductora no tuvo nada que ver en su decisión.

Severamente molesta, la conductora estrella del "programa Hoy" hizo un recuento de todos los "chismes" que surgieron tras terminar su matrimonio con el vocalista de "Timbiriche". Recordó que ninguno de ellos ha resultado cierto, por lo que hizo un llamado a detener los ataques.

Por otra parte, la también actriz en la obra de teatro "Vaselina" dijo que buscará proceder legalmente contra los conductores de "Chisme No Like" para poner un alto a los señalamientos. Aseguró que la decisión la tomará por Mónica Noguera, quien no se merece ser atacada por este tipo de rumores.

"Ya párenle. Son inhumanos, son asquerosos, son escoria. Es muy triste. ¡Ya basta! somos gente pública, pero somos seres humanos. Ustedes a base de mentiras, qué asco me dan", sentenció.

Tras las fuertes palabras de Andrea Legarreta sus compañeros en el "programa Hoy" le reiteraron todo su apoyo en el complicado momento que está viviendo. La presentadora hizo un llamado para que los famosos que han resultado afectados por este tipo de chismes alcen la voz y procedan legalmente.

¿Mónica Noguera salió con Erik Rubín?

Después de que los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like" acusaran a Mónica Noguera de ser la tercera en discordia en la relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, la exconductora de "De Primera Mano" concedió una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

En la plática la también modelo desmintió la información asegurando que mantiene una amistad cordial con el vocalista de "Timbiriche". Lamentó que la familia Rubín Legarreta no puede descansar de los rumores tras confirmar su separación en febrero de este año.

La conductora desmintió la información. Foto: Especial

