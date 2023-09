Taehyung de BTS y Jisoo de BLACKPINK presumen su verdadera relación

BTS y BLACKPINK son de las bandas de k-pop más importantes que hay actualmente, ya que cuentan con un gran número de fans y han roto varios récords. Aunque los fandoms de de ambos grupos suelen tener diferencias, los integrantes tienen una buena relación, de hecho, así lo mostraron recientemente Taehyung, mejor conocido como V de Bangtan, y la cantante Jisoo, quienes presumieron ante todos como es su verdadera convivencia.

Hace un par de días, la revista Frieze organizó un evento el evento especial "Paradise Art Festa" en Corea del Sur, a la cual asistieron varias celebridades conocidas como Lee Soo Hyuk, Jung Ho Yeon, Hanni y Minji de NewJeans, y por supuesto V de BTS y Jisoo de BLACKPINK, quienes, como era de esperarse, se robaron la atención, no sólo porque son idol reconocidos, sino también por sus elegantes atuendos que los hacía destacar.

Así fue como Taehyung y Jisoo muestran su relación

Para sorpresa de muchos fanáticos, a los integrantes de Bangtan y BLACKPINK les tocó sentarse en la misma mesa. Los artistas mostraron que se conocen desde hace mucho tiempo y que tienen confianza, ya que conversaron un rato durante el evento. En un video que se está haciendo viral en internet se observa como Tae, como le dicen de cariño al idol, está platicando cómodamente con Jisoo y las integrantes de NewJeans.

En las imágenes se puede apreciar que el intérprete de "Love Me Again" hizo estallas en carcajadas a la miembros del grilgroup, que tiene que llevar su mano a la boca para parar su risa. Sin embargo, este no es el único clip que deja como evidencia que los cantantes son buenos compañeros, ya que hay otro pequeño clip en el que se observa como el Jisoo y V recorren juntos una exposición, siempre acompañados por otras celebridades.

Como era de esperarse, las imágenes han dado mucho de qué hablar a los miembros del ARMY y de BLINK, quienes están contentos de que los artistas convivan más y muestren que no tienen nigún problema, sobre todo después de la polémica que se ha desatado desde que se corrió el rumor de que Taehyung tiene una relación de hace varios años con Jennie de BLACPINK, situación que ninguna de las dos celebridades aclaró.

