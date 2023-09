Maribel Guardia presume minifalda de “atrevido modelito” a los 64 años y cautiva a sus fans

Maribel Guardia acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que difundió una fotografía a través de Instagram con la que dejó en claro por qué sigue siendo considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula pese a sus 64 años de edad pues resulta que la querida actriz nacida en Costa Rica lució derrochó sensualidad y presumió su figura con una impactante minifalda de “atrevido modelito”, la cual, la hizo llevarse cientos de halagos de parte de sus fans y hasta de otras personalidades de la farándula.

Como se dijo antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia realizó la publicación en cuestión, la cual, no tuvo otra intención más que deleitar la pupila de sus fans y reafirmar que sigue siendo una de las mujeres más atractivas de la farándula y para ello la también cantante de 64 años de edad lució un moderno look lencero, el cual, aseguró, le pareció un un tanto “atrevido”, además, señaló que solo usó “para la foto” pues no se atrevería a salir a la calle con una prenda de este tipo tal como lo hacen las jovencitas de hoy.

Este es el "atrevido modelito" con el que Maribel Guardia paralizó la red. Foto: IG: maribelguardia

“¡Ay! Este modelito tan atrevido me lo puse para la foto, pero las chicas lo usan ahora para ir a bailar jajajaja total me di el gusto de ponérmelo” escribió Maribel Guardia para acompañar la fotografía en la que presumió el outfit en cuestión desde uno de los balcones de su lujosa propiedad ubicada en la zona sur de la Ciudad de México.

Así es el "atrevido modelito" con el que Maribel Guardia derrochó estilo y robó suspiros

El outfit en cuestión al que se refería Maribel Guardia estaba conformado por una especie de corsé corto negro, el cual, tenía tiras en la zona del busto, además, también estaba usando una minifalda de talle alto confeccionada con tiras entrelazadas que formaban una especie de red que no la cubría mucho y por ello se pudieron apreciar en todo su esplendor sus torneadas piernas, asimismo se pudo ver que debajo de esta prenda estaba utilizando unas bragas de cintura alta también en color negro.

Para complementar su look, Maribel Guardia utilizó zapatillas en tonos dorados, no obstante, en cada pie estaba utilizando un modelo diferente, lo cual, aunque le pareció divertido, sus fans lo consideraron novedoso, además, como accesorios extra solo utilizó un par de brazaletes de oro que la hicieron lucir más que distinguida y para rematar lució su larga cabellera completamente alaciada.

Maribel Guardia es todo un referente de la moda. Foto: IG: maribelguardia

Como era de esperarse, la publicación de Maribel Guardia causó un gran furor entre los más de 9.1 millones de seguidores que ostenta en Instagram, quienes sin dudarlo llenaron con halagos la caja de comentarios donde también hicieron acto de presencia otras celebridades de la farándula como Lorena Herrera, Andrea Legarreta y Aracely Arámbula, tan solo por mencionar algunas, quienes escribieron comentarios como “Qué belleza”, “Te puedes poner lo que quieras porque estás hermosa”, “Divina” y “Espectacular”.

SIGUE LEYENDO:

Carmen Electra luce en traje de baño la figura perfecta que tiene a sus 51 años

Ivonne Montero arrasa Instagram con el bikini tornasol perfecto para el otoño 2023 | FOTOS