Al recordar a Julián Figueroa, Maribel Guardia revela la triste razón por la que no quería convertirse en mamá

El pasado 9 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se dio a conocer que el único hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, falleció a las 27 años a causa de un infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular, y desde entonces la cantante se ha dedicado a recordar la memoria de su primogénito y además a contar algunas experiencias personales como que el intérprete se les presenta en forma de arcoíris.

Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, entre ellos la reportera Berenice Ortiz, Maribel Guardia abrió su corazón como nunca antes y compartió cuál fue su mayor miedo y por el que no quería convertirse en madre.

Durante el encuentro con la prensa, la famosa explicó que no le tiene miedo a la muerte, ya que la ha experimentado muy de cerca a lo largo de los años tanto con sus padres, como con Joan Sebastian y ahora con su propio hijo, aunque esta última experiencia ha sido la más dolorosa. A pasar de ello, dejó en claro que está "muy tranquila" y que no le tiene miedo a morir, aunque sí "le tengo miedo a la enfermedad".

También recordó que después de la muerte de su hijo lo pudo "visitar" y ser testigo de la "paz y la tranquilidad que se siente"; sin embargo, precisó que no piensa en morir. Al dar estas primeras declaraciones, Maribel Guardia detalló que en su juventud sí tenía un gran temor y era el tener hijos y partir antes que ellos.

" Yo nunca quise tener hijos. No quería tener hijos porque yo me quedé huérfana a los 9 años, para mí fue muy doloroso quedarme huérfana", dijo.

En su encuentro con los medios, Maribel Guardia no sólo compartió esta confesión, sino que dio la importante razón detrás de ello; según lo que explicó, uno de sus mayores miedos era tener hijos, morirse y dejarlos solos. Sin embargo, también externó que su percepción cambió tras conocer a Joan Sebastian, quien amaba a los niños y con quien la actriz tuvo a su primer y único descendiente, Julián Figueroa.

"Yo decía, si tengo un hijo me voy a morir y lo voy a dejar solo. Y no quería hasta que se atravesó Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo", recordó al ser cuestionada sobre si tras la muerte de Julián Figueroa tiene miedo a la muerte.