"Una química innegable": la revelación más sorprendente de Miley Cyrus sobre Liam Hemswort

La superestrella pop, Miley Cyrus, ha dejado a sus fanáticos en estado de shock con impactantes declaraciones en su último video musical "Used to be young". La cantante abrió su corazón como nunca antes, revelando detalles sorprendentes de su vida personal y profesional, tocando un tema profundo y que la mantuvo con vaivenes emocionales: su ex matrimonio con Liam Hemsworth.

Miley en su video "Used to be young". | Créditos: Youtube

Hace unas semanas, la ex chica Disney se reconcilió con su pasado en este sencillo, y para ello, ha lanzado una serie de videos que causaron revuelo en las redes sociales. La artista hizo un recorrido a lo largo de sus treinta años de su vida. El viaje hacia el pasado de Miley comenzó con una mirada a su infancia, donde habló sobre la fama de su padre.

Miley y su papá Billy Ray Cyrus y Liam Hemsworth. | Créditos: archivo

Sin embargo, lo que dejó a todos con la boca abierta es la parte en la que se adentra en su matrimonio y posterior divorcio. La cantante reveló detalles íntimos de su relación de 10 años, dejando a más de un seguidor con lágrimas en los ojos.

"The last song", la película donde conoció a Liam

Cyrus relató que para el 2008, ella necesitaba realizar otra película para Disney, pero en esta ocasión sería algo diferente y alejado a Hannah Montana. Cuando tenían todo listo para grabarlo, realizaron el casting para encontrar su novio en la ficción. Fue ahí donde conoció al Liam Hemsworth.

Portada de la película "The last song". Créditos: archivo

La cantante recordó la magia y el éxito que obtuvo la película, y tuvo unas bonitas palabras para su relación de adolescencia.

“Creo que uno de los elementos que hizo que esa película se sintiera tan especial fue ver a dos personas muy jóvenes enamorarse la una de la otra, lo que estaba sucediendo en tiempo real y en la vida real, por lo que la química era innegable. Ese fue el comienzo de una larga relación de 10 años”.

