El divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner estaba escrito en esta canción de Taylor Swift

"Mr. perfectly fine" es una de las canciones de Taylor Swift, en la que ella usó un extracto de la canción "Much better" de Joe Jonas, en el que dice que es "el señor perfectamente bien". La canción de Taylor cuenta, sobre la ruptura abrupta de una relación y cómo cada vez que ella le preguntaba por si todo andaba bien, él decía que sí.

Taylor Swift y Joe Jonas en el 2018. | créditos: @Swiftties

Los Swifties no pueden evitar recordar las canciones que escribió en su momento Taylor Swift cuando se separó de Joe Jonas. Sobre todo, las entrevistas que Taylor dio por el 2018 cuando le consultaron sobre su fugaz romance con Joe, en la que ella relató que el famoso hermano le había cortado por una llamada telefónica.

Taylor Swift en una de sus presentaciones. | créditos: @Swiftties

En su momento muchos comentarios le llovieron a Joe por su fría forma de actuar con la cantante de música Country. Sin embargo esto no evitó que el segundo hermano mayor de los Jonas... respondiera fiel a su estilo y con la canción "Much better", que habla sobre librarte de una relación que no tenía buen puerto.

Taylor Swift y Joe Jonas. | créditos: Archivo

En la actualidad ambos artistas siguen su camino en diferentes direcciones, y en lo profesional les va muy bien. Pero este divorcio de Joe causa revuelo y más aún recordando a Taylor por la canción que en su momento le dedicó. Además, porque él en una de sus giras, mientras el proceso de divorcio con la actriz Sophie Turner seguía su camino legal, fue captado cantando "Much better" a viva voz, en donde se le escucha claramente cambiar la letra que era "Now, I am Mr. perfectly fine" por "Now , Im cool with superstars".

