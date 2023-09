Paola Rojas eliminó su video con Yeri Mua tras hate, así defendió a la influencer: "No les hace ningún daño"

Después de que hace unos meses causara mucha polémica su entrevista con Yeri Mua, Paola Rojas por fin habló al respecto y reveló que tuvo que eliminar el video de algunas de sus redes sociales debido al "hate" que recibió por parte de los usuarios de internet que no quieren a la influencer. La periodista salió en defensa de la joven creadora de contenido, por lo que cuestionó a las personas que la juzgan, pues indicó que no les está haciendo ningún daño.

La comunicadora fue de visita al programa de "Montse & Joe", esto para hablar de "Sin prejuicios", un programa que comenzó en N+, después de que dejó el noticiero matutino de Televisa. La también conductora de "Netas Divinas" destacó que esta emisión busca romper con los tabúes de las personas y confesó que el título del proyecto se lo dio una situación que vivió con Yeri Mua, a quien atacaron en redes sociales.

Paola Rojas revela por qué eliminó la entrevista con Yeri Mua

Rojas, de 46 años, dijo que estaba grabando un capítulo sobre modificaciones corporales, por lo que decidió entrevistar a la llamada "Bratz Jarocha", quien habló de su transformación física. "Es una chavita que se ha hecho muchas operaciones estéticas. Hable con ella, y me gustó escucharla. Es chiquitita, tiene 21 años, se ha hecho unas cuantas operaciones, y me dice 'Ya entendí que tengo hueco aquí adentro y lo quiero llenar con operaciones estéticas afuera y así no es'", parafraseó a la polémica influencer.

La periodista indicó que después de esa conversación subió un video con la joven creadora de contenido e inmediatamente la gente comenzó a criticar a Yeri fuertemente. Ante los duros comentarios, Paola Rojas tomó la decisión de eliminar el video, ya que no quería ser parte de las agresiones hacia una mujer, pues hay que recordar que la comunicadora la mayoría de las veces ha defendido al género femenino, sin importar de quién se trate.

"Empieza un hate del feo. Dije: ‘Yo no voy a estar detrás del linchamiento a una mujer, de ninguna manera’, tuve que bajar ese material. Sí dije, qué junta los prejuicios, ¿por qué atacan tanto a una chavita que si ha decidido operarse 16 veces, muy su gusto, ¿no?”, destacó Paola, quien se mostró muy sorprendida por todos los comentarios negativos que le llegaron a Yeri Mua, una influencer que se ha convertido en una de las más "atacadas" de las plataformas.

Paola Rojas defendió a Yeri Mua de las críticas por su físico FB @yerimua

Paola Rojas defiende a Yeri Mua

Durante la conversación, Paola Rojas apuntó que no entiende por qué las personas están tan molestas con Yeri, pues no le está haciendo daño a nadie. "¿Por qué se ponen a atacar a alguien no les hace ningún daño? Elige verse diferente, muy su gusto, pero no le hace daño a nadie. ¿Por qué la indignación?, por prejuicios, por eso de ahí nació el nombre (del programa)", resaltó la periodista y conductora, que ha generado cientos de reacciones.

