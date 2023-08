VIDEO: Yeri Mua se ataca al ver su camioneta de lujo vandalizada, ¿por sus compañeros de la universidad?

El mundo del espectáculo no deja de darnos las mejores polémicas, pues mientras a algunos famosos se les hizo pasar por muertos aunque siguen vivos, a otros el panorama tampoco les pinta nada bien; tal es el caso de Yeri Mua, quien recientemente dio a conocer que fue víctima de las agresiones, ¡pues le vandalizaron su lujosa camioneta! Como era de esperarse, la influencer compartió todos los detalles en sus redes y no dudó en dejar en claro que está "atacada".

A través de su cuenta de TikTok, la también conocida como "Bratz Jarocha" compartió un divertido video en el que dejó ver su notoria molestia por el incidente; sin embargo, en ningún momento perdió el humor y se demostró dispuesta a lo que sea con tal de recuperar la placa que le fue robada recientemente. Por su parte, sus fans no hicieron más que reírse y aplaudir la originalidad de la influencer ante los malos momentos.

"No mam*s manas, ya me iba a ir a la universidad con mi outfit y me encuentro con un hijo de su p*ta madre que a mi camioneta, vean, le robaron la p*ta placa", dijo no sin primero presumir su más icónico look de minivestido morado con escotes cut out.