Exvocalista de Cuisillos desmiente su muerte, esto fue lo que realmente pasó: “Una estupidez”

La noche del pasado viernes 25 de agosto, la industria del espectáculo en México se paralizó debido a que se dio a conocer la noticia del fallecimiento del exvocalista de la Banda Cuisillos, Sergio “El Pájaro” Ortiz, sin embargo, horas más tarde el cantante reapareció en redes para desmentir su muerte, además, ofreció disculpas a sus seguidores y explicó cuál fue el motivo por el que este inquietante mensaje se difundió a través de sus cuentas oficiales de plataformas digitales.

“Querido público, amigos, medios de comunicación y gente del gremio musical, agradecemos mucho su apoyo, comprensión y respeto en estos momentos. El día de mañana (sábado 26 de agosto) se sabrán más detalles por este medio. Gracias por su comprensión. Atte: Todo el equipo de “El Pájaro” Ortiz”, fue el texto que se difundió a través de las redes sociales del cantante, el cual, fue acompañado por una fotografía del intérprete junto a un moño negro, por lo que distintos medios reportaron la muerte del exintegrante de la Banda Cuisillos.

El cantante ya eliminó el polémico post sobre su supuesta muerte. Foto: FB: El Pájaro Ortiz

“El Pájaro” Ortiz desmiente su muerte y ofrece una disculpa

Luego de todo el revuelo que se originó por la noticia de la muerte de Sergio “El Pájaro” Ortiz, el cantante utilizó sus redes sociales para publicar un video en el ofreció una disculpa por el mal rato que sus fans, familiares y amigos pudieron haber pasado por este mensaje difundido en sus redes sociales y posteriormente explicó que el responsable de dicho post fue uno de sus colaboradores, quien actuó de manera independiente con la intención de generar “morbo” y así publicitar una nueva canción que precisamente se llama “Mi Funeral”.

Ante esta desafortunada situación, el cantante aseguró que se aplazó el estreno de su nuevo tema pues enfatizó que siempre ha estado en contra de generar morbo para obtener vistas, además, señaló que tras esta publicación decidió romper la relación laboral con su ahora excolaborador, quien, reiteró, actuó por cuenta propia, además, adelantó que está considerando ejercer acciones legales.

“Se me hace totalmente una estupidez, porque yo jamás habría estado de acuerdo en que publicaran algo así, con eso no se juega, no se vale, estoy muy molesto, esta persona ya no trabaja conmigo, automáticamente quedó fuera del equipo de trabajo. Estoy pensando en tomar acciones legales en contra de esta persona porque no se vale que se haya autorizado así nada más, si yo no podía contestar, es por lógica que no puedes publicar algo así, se me hace una idea bastante estúpida”, sentenció molesto el cantante, quien también dejó ver que se encuentra en perfectas condiciones.

Hasta el momento, Sergio “El Pájaro” Ortiz, quien saltó al estrellato gracias a "Código F.A.M.A." cuando era solo un niño, no ha revelado la nueva fecha en la que estrenará su nuevo tema llamado “Mi Funeral”, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando salga a ofrecer detalles al respecto.

