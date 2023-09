Yeri Mua provoca indignación en redes por llamar "jerga" a un huipil artesanal

Yeri Mua vuelve a la polémica, esta vez por llamar a huipil artesanal "jerga" o "trapo de la abuela", y es que no solo molestó a los usuarios de redes sociales que se refiriera así a una pieza de un pueblo indígena, también a la promotora cultural e influencer Luz Valdez, quien se fue con todo contra la creadora de contenido, pues además explicarle cuál era la importancia del textil, también dejó ver que lo estaba portando mal y por eso se le veía mal.

La llamada "Bratz Jarocha" había mantenido un perfil bajo desde que entró a la universidad, pues se había alejado de los escándalos y las peleas con otros creadores de contenido, esto para concentrarse en sus estudios y su nueva vida. Sin embargo, el pasado 16 de septiembre, la también empresaria hizo algunos comentarios desafortunados con respecto a una prenda típica mexicana, recibiendo varias críticas que fueron creciendo hasta que el video llegó a Luz.

Yeri Mua indicó que no le gustaba cómo se le veía IG @luzvaldezmx

Luz Valdez se lanza contra Yeri Mua al llamar "jerga" a un hupil

Valdez, que se ha dedicado a promover y defender el trabajo de los artesanos en México, compartió hace unas horas un video en el que reacciona a las declaraciones de Yeri Mua, quien calificó como "una jerga" o "trapo de la abuela" el hupil. Aunque sus palabras fueron en tono de broma, Luz tomó con seriedad la situación, por lo que se dijo sorprendida de los comentarios que hizo su colega, ya que destacó que no hay por qué insultar el trabajo de los artistas que se encargan de hacer estas piezas.

"No puedo creer que a estas alturas hayan personas que se refieran así a los textiles artesanales que se hacen aquí en México. Esa prensa que Yeri Mua llama 'jerga, mantel de la abuela, etcétera; es un huipil a Amuzgo estilizado tejido en telar de cintura en Xochistlahuaca, Guerrero. Lleva muchísimas horas de trabajo y sobre todo la identidad e historia de un pueblo", dijo Luz Valdez, que defendió el trabajo de los artesanos.

Llamó jerga a una pieza tradicional mexicana IG @luzvaldezmx

Además, la joven influencer aseguró que la cantante "Chupón" porta la pieza al revés, ya que el derecho es donde no se ven las costuras. Asimismo, aunque Yeri mencionó que no sabía que si le gustaba cómo se le veía, la promotora cultural arremetió al decir: "Si se le ve mal o bien no es culpa de la pieza, es culpa de quien lo porta, porque para saber usar un textil artesanal se necesita porte y mucho respeto por lo que estas usando. Porque si no, te pongas lo que te pongas se te va a ver mal, y eso no tiene nada que ver con la prenda, tiene que ver contigo",

Yeri Mua vuelve a causar controversia en redes sociales

Finalmente, Luz Valdez destacó que no es correcto que Yeri Mua se haya referido de esa forma a una pieza creada por comunidades indígenas y que tienen mucha tradición. "No veo porque faltarle el respeto a la identidad y patrimonio cultural de todo un pueblo. Las prendas artesanales y sus creadores merecen respeto", sentenció la influencer y promotora cultural, que hace algunos meses estuvo involucrada en una pelea con Maya Zapata y Tenoch Huerta.

La influencer informó que esa pieza es originaria de Xochistlahuaca, Guerrero IG @luzvaldezmx

