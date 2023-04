Tenoch Huerta habla tras polémica por una capa que usó en Milán: "Hay que meditar y corregir"

Tenoch Huerta se ha visto envuelto en una polémica de redes sociales, luego de que la promotora cultural Luz Valdéz evidenció en TikTok que el famoso acudió al desfile de moda en Italia (celebrado en septiembre del año pasado), utilizando una prenda confeccionada por una artesana mexicana llamada Feliciana Hernández, esto sin darle el reconocimiento.

Ante las críticas que ha recibido, el actor de "Black Panther: Wakanda por siempre" emitió un comunicado, donde señaló que es momento de reflexionar y corregir errores.

Crédito: Instagram / Tenoch Huerta

¿Que ocurrió?

La controversia inició cuando Luz Valdez, una reconocida promotora cultural, grabó un video evidenciando que la prenda realizada por la artesana Feliciana Hernández no obtuvo el crédito necesario por su creación. Por lo que la también activista pidió que se le diera el reconocimiento a todos niveles por encima de quienes intervinieron la pieza.

La creadora original de la prenda es la artesana Feliciana Hernández. Foto: especial.

A través de sus redes sociales, Luz Valdez dio a conocer una serie de errores que se cometieron durante el proceso de adquisición de la prenda que utilizó Tenoch, por ejemplo, que se le diera un nombre de origen mexica en vez de purépecha, o que supuestamente se interviniera la pieza sin dar los créditos correctos.

Después de esto, Tenoch subió fotografías con la artesana Feliciana, y aseguró que se trató de uno de los encuentros más felices de su vida. Además, agregó el crédito en las fotografías y videos que publicó del día en que posó frente a las cámaras de la prensa en el evento. Luego de la polémica, también publicó un comunicado al respecto.

¿Qué dijo Tenoch Huerta al respecto?

El actor de "Narcos: México" emitió un comunicado en respuesta a las peticiones de Luz Valdez. En su mensaje, Tenoch reconoció que hubo un mal manejo en redes sociales y que no había un conocimiento total del caso. Añadió que él se enteró de la polémica hasta la noche del pasado sábado 8 de marzo, ya que se encontraba trabajando, situación que no le permitió posicionarse sobre el tema cuando la promotora cultural compartió el video.

El actor compartió una fotografía con la creadora original de la prenda. Foto: @TenochHuerta

“Yo en lo personal me enteré tarde y a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuando ni cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y sólo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”, se lee en el documento escrito por el actor.

Finalmente, el actor reconoció el trabajo de la promotora: “Luz Valdez dedica parte de su vida a promover el trabajo de artistas mexicanos; ella nos contactó y logramos el encuentro con la señora Feliciana el cual fue muy significativo para mí y mi equipo”.

"Debemos darle valor a lo que somos, nuestra cultura, el colonialismo cultural tiene que estar definitivamente fuera de nuestra mente y de nuestro ser", publicó en su comunicado.

El comunicado de Tenoch Huerta

