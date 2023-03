Estos fueron los exorbitantes precios que pagaron por tomarse una foto con Tenoch Huerta

El actor Tenoch Huerta volvió a causar controversia en redes sociales, pero esta vez no fue con uno de sus polémicos tweets que acostumbre publicar, la razón de la molestia de los usuarios de plataformas digitales es debido a los "exorbitantes" precios que cobró por tomarse una foto con sus fanáticos durante su participación en La Mole 2023, un evento organizado para los fanáticos de los cómics, principalmente.

El actor mexicano se convirtió en "Namor" para la película de "Black Panter: Wakanda Forever", por lo que ahora forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Por esta razón, el artista fue invitado de honor a la convención que se realiza este fin de semana en el World Trade Center Ciudad de México y pudo convivir con algunos de sus fanáticos, sin embargo, para obtener una foto o un autógrafo se tenía que pagar más de mil pesos, lo que causó indignación en varios internautas.

Tenoch Huerta cubra por fotos con fans

De acuerdo a la información que compartieron los organizadores, los fanáticos tenían la posibilidad de tener una foto profesional con el actor al pagar mil 800 pesos; mientras tanto, por una selfie, los admiradores de Tenoch debían pagar mil 600 pesos; costo que era la mismo para firmar un artículo a elegir. Después de que se revelara esta información, varios usuarios de redes sociales como Twitter se fueron en su contra, debido que consideraron que el precio era elevado.

Asimismo, recordaron que supuestamente el protagonista de "Narcos" está en contra del capitalismo, por lo que lo acusaron de no ser congruente con sus discursos. “Tenoch cobrará $1,800 por foto en La Mole Convention. Alamadre, otro socialista que cobra como capitalista”, “Doble moral”, “Jajaja 1,800 pesos por una foto con Tenoch. Las fotos con los artistas son gratis, bb” y "Se quiere jubilar?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en plataformas digitales.

El nombre de Tenoch Huerta se convirtió en tendencia debido a esta situación, sin embargo, hubo quienes lo defendieron mostrando evidencia que no sólo estuvo en atendiendo a los fans en aquella convivencia, también a los que no pudieron entrar o se los encontraba recorriendo la convención. De acuerdo a los testigos, el actor mexicano se tomaba fotos y grababa videos sin cobrar ni un peso.

“Yo sí pago! Shut up and take my money! Tenoch!”, “El odio que les provoca Tenoch es digno de admirarse…. No es mi persona favorita pero vamos, el esta en Marvel y está haciendo lo que todos los de Marvel hacen en una convención”, “Hasta es barato el costo”, señalan los internautas y admiradores que salieron en defensa del artista que otra vez se encuentra en el ojo del huracán, pues hay que recordar que debido a sus declaraciones en contra del racismo y otros posicionamientos, constantemente causa controversia.

