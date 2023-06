"Malditas criticonas": Yeri Mua vuelve a explotar contra los que la juzgan por su físico

Yeri Mua nuevamente da de qué hablar debido a sus polémicas respuestas a sus "haters". Esta vez, la influencer jarocha se lanzó contra aquellas mujeres que la han criticado por su aspecto físico y por los cambios que se ha hecho, además, cuestionó la sororidad de esas personas que la juzgan. No es la primera vez que la tiktoker responde fuertemente a los señalamientos que le hacen en plataformas digitales, por lo que varios usuarios siguieron comentando su publicación.

Yeri Mua responde fuertemente a las críticas

La tarde de este 31 de mayo, Yeri Cruz Varela, nombre real de la influencer, tomó su cuenta de Twitter para contestar a la serie de críticas que nuevamente recayeron en su contra debido a su aspecto físico, pues hay que recordar que la Tiktoker ha admitido que se ha hecho algunas cirugías estéticas para lucir la silueta curvilínea que tiene actualmente y el rostro que posee. No obstante, tanto su imagen anterior como la que tiene actualmente, sigue siendo blanco de comentarios negativos.

Yeri Mua explota contra las críticas Foto: Captura de pantalla

En su publicación dejó ver que ha revisado algunos de los perfiles de las personas que le han dejado un comentario criticando su aspecto. "Diosssss real veo fotos de las q critican mi cuerpo y digo con q huevos se atreven tintes nacos, tenis sucios, pansanochas, 3 pelos culeros de extensiones en pestañas, delineados chuecos, really I can’t ser sorora con esas perras malditas criticonas", escribió Yeri Mua, cuestionando también a las mujeres que la han juzgado.

La polémica celebridad de internet no terminó ahí con su crítica hacia las mujeres que la han señalado, pues argumentó que muchas de ellas se muestran como personas aliadas al movimiento del 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en el que se exige un alto a la violencia para el género. "Y luego salen con su: PERO EL 8 M Justo después de q hablan mal de mi cuerpo??? Váyanse alv Ridiculas no por ser influencer voy a aguantar que unas nacas asquerosas me quieran venir a bufar nonono".

Como era de esperarse las palabras de la originaria de Veracruz inmediatamente se hicieron viral en la plataforma, en donde recibió diferentes reacciones, desde palabras de apoyo por parte de las usuarias que están de acuerdo don ella, hasta aquellas que le hacen un llamado de atención. "tu te la pasas critcándo mal a otras mujeres haha", "Literalmente así es esto y aunque lo vean fácil , la persona que lo recibe debe ser súmamente fuerte emocional para no caer ,así que , es verdad no es nada fácil y te apoyo!!" y "Yeri pero a ti no te queda hablar, tu has criticado a mujeres hermosas y con clase", son parte de los comentarios que se leen.

Yeri Mua cuestiona a las mujeres que la critican Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Yeri Mua aparece con un golpe en el rostro y confirma ruptura con Naim Darrechi, ¿él la golpeó?