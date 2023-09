Desde su yet privado, Georgina Rodríguez marca tendencia para otoño con minivestido y botas altas

Este fin de semana estuvo protagonizado por una nueva cátedra de moda orquestada por Georgina Rodríguez, quien demás de una impactante aparición en la pasarela de Loewe para la Fashion Week, se lució desde su lujoso yet privado con un minivestido de infarto con el que presumió la tendencia preferida para el otoño: las botas altas. De esta manera, la modelo se convirtió en la mejor vestida y sus fans no dudaron en llenarla de halagos.

Georgina Rodríguez conquista París con minivestido y botas altas: FOTOS

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también madre de familia compartió una nueva serie de fotos con las que presumió su viaje a París, donde se encuentra para convertirse en un ícono de la moda con la Fashion Week, en esta ocasión no con una gabardina y botas afelpadas como las grandes protagonistas, tal y como se lució en la pasarela de Loewe, sino desde su yet y con una imagen mucho más relajada.

Para la ocasión, Georgina Rodríguez apostó por un coqueto vestido negro que además de ser entallado a la figura para así resaltar una silueta llena de curvas, destaca por ser de un corte mini que deja las piernas al descubierto. Su look brilla no sólo por el sobrio tono oscuro, sino también por un escote redondo para acompañar unos tirantes delicados, así como de un tiro alto en la falda con el que se termina de marcar la tendencia.

Así se robó todas las miradas. (Foto: IG @georginagio)

Por otro lado y para completar su look, la pareja de CR7 también complementó su look con unas botas altas en color negro con las que se coronó como la reina de los outfits monocromáticos. Por si fuera poco, dejó en claro una vez más que este calzado es básico e indispensable del clóset durante la temporada otoño-invierno 2023, ya que es el que ayuda a elevar los looks al máximo nivel.

Finalmente, en su cátedra de moda, Georgina Rodríguez no dudó en agregar una chamarra a juego y estampada con logos que le ayuda a conseguir un toque más abrigador a su atuendo, tal y como presumió una vez dentro del auto tras haber aterrizado en París. Por supuesto, sus accesorios también dieron de qué hablar, ya que dejó ver que en ningún momento pierde el estilo ni el sentido de la moda.

Así presumió que las botas altas son la obsesión del otoño. (Foto: IG @georginagio)

Georgina Rodríguez impone el color vino como el ideal para las uñas de otoño

Cabe destacar que la cátedra de moda de la protagonista de "Soy Georgina" no terminó con su look anterior o con las joyas que lució, sino también por una manicura de infarto que ya dio mucho de qué hablar y que podría no tardar en convertirse en una de las favoritas de las mujeres para los próximos meses. Y es que además de un color elegante y vibrante, destaca una forma alargada que es magnífica para las mamás modernas.

Se tratan de las uñas con forma de stiletto, es decir, que además de ser muy largas también tienen una punta puntiaguda que ayuda a conseguir unas manos más delicadas gracias a que los dedos de alargan y lucen más delgados. Asimismo, esto se combina con un esmalte color vino que denota elegancia y empoderamiento.

Las uñas de Georgina Rodríguez van a juego con su bolso de lujo. (Foto: IG @georginagio)

¿Lucirías unas uñas como estas? (Foto: IG @georginagio)

