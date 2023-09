María León usa el suéter pijama más coqueto y abrigador para la temporada de otoño

Además de ser reconocida por su talento musical y en la pista de baile, María León es una celebridad que siempre causa furor en redes sociales debido a sus atrevidos atuendos, los cuales a pesar de combinar las prendas más populares de cada estación del año, siempre tienen un distintivo glamuroso que la hace estar en el centro de los reflectores, demostrando que es toda una reina del estilo fashionista.

Sin embargo y en atención a que ya estamos en otoño, la intérprete de "Piérdeme el respeto" decidió enfundarse con una prenda de ropa que muchos consideran aburrida, pero que bien combinada puede volverse un elemento sensual idóneo para resaltar tu lado más coqueto.

Este es el look con el que María León se robó las miradas este martes / IG: @sargentoleon

María León conquista el otoño con look térmico

Por difícil de creer que sea, los suéteres de cuello de tortuga pueden tornarse bastante sexys si se llevan en un formato oversize que deje a las piernas descubiertas, convirtiendo así a esta en la única prenda del look, algo que a pesar de ser arriesgado es una garantía de que la sensualidad va a imperar en el look, tal y como demostró María León con la última sesión de fotos que compartió en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram que la bella ganadora de "Mira Quién Baila All Stars" optó por posar desde la comodidad de su cama al usar un suéter de cuello de tortuga, el cual, a pesar de quedarle holgado, no era tan largo como para cubrir la totalidad de su pelvis, dejando al descubierto un poco de su lencería.

El look de la cantante es ideal para combatir las bajas temperaturas propias del otoño 2023 / IG: @sargentoleon

Esto, si bien no puede ser retomado como un atuendo propiamente hablando, sí que puede ser catalogado como una idea original de outfit para fotos sexys que quieras compartir en redes sociales, aunque si ese no es tu estilo, también puedes considerar el hecho de simplemente seguir el consejo de María León en lo que respecta al uso de suéteres con cuello de tortuga, mismos que puedes llevar con shorts para seguir con la tendencia sexy o con pantalones de mezclilla para darle un aspecto más relajado a tu look.

María León comprobó que el cuello de tortuga puede ser muy sensual / IG: @sargentoleon

¿Cómo puedo llevar los suéteres de cuello de tortuga?

En caso de que quieras darle la vuelta a la prenda que María León utilizó en sus sensuales fotografías, algo que puedes hacer es optar por llevarla en un formato más justo, algo que te permitirá remarcar tus curvas de una manera aesthetic que puedes combinar con una minifalda o unos leggings de vinipiel, algo que sin duda hará que te robes las miradas durante los próximos meses.

Los suéteres de tortuga son perfectos para llamar la atención en el otoño / Pinterest: @SHEINofficial

Y una opción más bohemia, pero igual de válida y seductora es el hecho de llevar un suéter over size de cuello de tortuga a manera de blusón, algo que si bien puede resultar bastante osado, en realidad es una idea que diversos diseñadores han retomado para sus creaciones de otoño, por lo cual, también puedes optar por vestidos ablusados de este estilo o bien, complementar tu suéter de cuello de tortuga con unos leggings entallados.

Puedes llevar los suéteres over size a manera de blusón / Pinterest: @amazon

