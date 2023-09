La canción de Marco Antonio Solís con la que Yuridia triunfó después de La Academia

Yuridia es una cantante originaria de Sonora, se dio a conocer gracias al programa de talentos La Academia, ya que en 2005 formó parte de la cuarta generación del reality show televisivo con el que empezó profesionalmente hasta llegar a convertirse en una de las voces femeninas más importantes del país.

A lo largo de su vida artística Yuridia ha posicionado en el gusto del público varios temas, además se ha colocado dentro de las cantantes más escuchadas de plataformas digitales, aunque fue con el tema “Ángel”, pieza con la que participó en La Academia, la primera vez en la que los espectadores volvieron a ver y escucharon el talento de la tímida chica.

Tras salir de la contienda y ser acreedora al segundo lugar, Yuridia empezó una sólida carrera como solista y llegó su primer éxito que fue “Ahora entendí”, una pieza escrita por ella y por quien fuera su expareja sentimental Mario Domm. Con la canción se alzaron en número y su proyecto ya estaba resonando cerca del 2007, pero fue en 2011 cuando llegó al repertorio musical de la cantante el tema “Ya te olvidé”.

Pocos saben que la canción “Ya te olvidé” es de la inspiración de Marco Antonio Solís y fue interpretada primero por Rocío Dúrcal, pero fue Yuridia quien la lanzó como parte de su disco “Para mí“ e hizo que alcanzara millones de visualizaciones en su video oficial y en las plataformas digitales, pues actualmente reúne 592 millones de reproducciones en YouTube.

Hay que destacar que Yuridia en la actualidad sigue triunfando con su proyecto, recientemente dio a conocer su primer disco dentro del regional mexicano, uno de los géneros más importantes del país y con el que la estrella resalta su versatilidad y sobre todo el gran talento que posee para hacer cualquier cosa.

Ya te olvidé

Vuelvo a ser libre otra vez

Vuelvo a volar hacia mi vida

Que está lejos y prohibida para ti

Ya te olvidé

Ya estás muy lejos de mí

Tú lo lograste con herirme

Lastimarme y convertirme en no sé qué

Me atrapaste, me tuviste entre tus manos

Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser

Te fingiste exactamente enamorado

Aunque nunca me has amado, yo lo sé

Me dijiste que jamás podría olvidarte

Que después iría a rogarte y a pedirte, "Bésame"

Yo luché contra el amor que te tenía y se fue

Y ahora ya te olvidé

