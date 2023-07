“Viviendo un sueño”: Yuridia presume cómo vive sus primeros días como mamá de Benicio

Yuridia es una de las celebridades que tratan de mantener su vida personal alejada de los reflectores, sin embargo, la cantante ha sido muy abierta respecto al nacimiento de su hijo Benicio, prueba de ello es que desde el nacimiento del menor ha estado compartiendo fotos y videos en los que ha mostrado la inmensa felicidad que está viviendo su familia y para prueba de ello solo basta ver la última publicación que realizó en Instagram donde aseguró estar viviendo un auténtico sueño.

Fue el pasado 13 de julio cuando Yuridia y su esposo, Matías Aranda, dieron a conocer que se habían convertido en padres de un pequeño varón al que llamaron Benicio y desde entonces no han tenido reparo en mostrar cómo se están adaptando a su nueva vida para poder cuidar de su heredero.

Yuridia se convirtió en madre por segunda ocasión el pasado 13 de julio. Foto: IG: yuritaflowers

“Estoy viviendo un sueño”, asegura Yuridia

A través de su perfil oficial de Instagram, Yuridia difundió una fotografía del pequeño pie de Benicio, quien estaba tomando una plácida siesta sobre una suave cuna portable o al menos eso parecía y sobre dicha postal, la exAcadémica escribió un breve texto en el que dejó de manifiesto que se encuentra más que feliz en esta etapa de su vida, incluso, aseguró que siente estar viviendo en un sueño.

Yuridia asegura estar viviendo un sueño con el nacimiento de Benicio. Foto: IG: yuritaflowers

“¡Estoy viviendo un sueño bien mágico! No me quiero despertar oigaaaan…” fue el texto que escribió Yuridia sobre la postal del pie de Benicio y no conforme con ello, en otra historia también difundida a través de Instagram, la cantante mostró una fotografía en la que dejó ver cómo es que luce a diez días de haber dado a luz a su segundo hijo y aunque se ve un tanto agotada, su expresión fue de completa felicidad.

Así luce Yuridia a diez días de haber dado a luz. Foto: IG: yuritaflowers

¿Cuándo regresará Yuridia a los escenarios?

Fue el pasado mes de marzo cuando Yuridia informó que disminuiría drásticamente su actividad musical para darle prioridad al cuidado de su embarazo, sin embargo, todo parece indicar que a la cantante no le gusta estar alejada de los escenarios pues se sabe que ya tiene programados sus próximos conciertos, los cuales, se realizarán a finales del mes de octubre y hasta donde se sabe, por ahora, solo tiene contempladas dos fechas, una en Monterrey y otra en Guadalajara.

De manera inesperada, el anuncio de estos conciertos de Yuridia dividió opiniones entre sus seguidores pues algunos consideran que su regreso a los escenarios es muy pronto, por lo que debería esperar un poco más y enfocarse en cuidado de Benicio, sin embargo, otro sector de su público le ha expresado su total apoyo pues consideran que el gran momento por el que atraviesa en el plano personal debe trasladarlo a lo profesional.