VIDEO: La canción que Los Tucanes de Tijuana le regalaron a Calibre 50 para llegar a la fama

Mario Quintero Lara, vocalista de Los Tucanes de Tijuana es el creador de uno de los mayores éxitos de la agrupación Sinaloense Calibre 50, se trata de la canción “El Zorro” que, aunque salió a la luz en 2013 continúa como una de las favoritas del público y de todos aquellos que saben la razón que une a estas dos famosas estrellas del regional mexicano.

“El Zorro” es un popular corrido que a la fecha reúne más de 764 mil 494 visualizaciones solo en YouTube, mientras que en Spotify rebasa los cuatro millones de reproducciones, números con los que refuerza que es unos de los proyectos más importantes dentro de la carrera de Calibre 50 y Los Tucanes de Tijuana.

Cuando fue lanzada la canción, aún era Edén Muñoz uno de los vocalistas de Calibre 50, aunque cabe recordar que fue a principios del 2020 cuando anunció su retiro de la banda con la que empezó su carrera como solista y que le dio fama a él y a todos los compañeros que formaron parte en algún momento del conjunto.

Ahora ya no toco puertas

Ahora llego y se las tumbo

Traigo gente no ando solo

No me asustan los difuntos

Para servirles "el zorro"

Y lo que prometo cumplo.

Me canse de humillaciones

Y de andar pidiendo chichi

Me faje los pantalones

Y enojado un día me dije

No voy a morirme pobre

Se los juro por la virgen.

Empece poco a poquito

Fui metiéndome sin prisa

Fui engordando el cochinito

Y creciendo mi sonrisa

Ahora traigo un x5

En vez de aquel pinche nissan.

Aqui estamos a la orden

Lo que se ofrezca ya saben

Yo soy gente que responde

Nunca deja abajo a nadie

Aunque a varios les asombre

Traigo varios celulares.

Lo que quiera lo consigo

No me quedo con las ganas

Donde quiera tengo amigos

Que responden mis llamadas

Mi negocio va conmigo

Y el que no riega no gana.

