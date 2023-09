La canción de Marco Antonio Solís con la que Enrique Iglesias triunfó en su carrera como estrella

Marco Antonio Solís es famoso por temas como “Tu cárcel”, “Si no te hubieras ido”, “Más que tu amigo”, “Dónde estará mi primavera” y “Cuando te acuerdes de mi”, por mencionar solo algunas de las piezas más importantes dentro del repertorio de la estrella internacional, conocido también como “El Buki”.

El cantante además de hacer canciones para su proyecto como solista también lo hizo para la agrupación Los Bukis de la cual es vocalista, pero además tiene talento para repartir entre sus colegas, ya que sus creaciones han llegado hasta la voz de otros importantes cantantes nacionales e internacionales.

Tal es el caso de Enrique Iglesias, el español requirió de la inspiración del originario de Michoacán para una de las canciones que incluyó en su disco “Enrique Iglesias” que lanzó en 1995, ahí aparece junto a otros temas la melodía “Invéntame”, una de las letras más reconocidas de Marco Antonio Solís y también del artista pop.

El tema “Invéntame” toca fibras sensibles para todos aquellos amores no correspondidos que son cambiados por alguien más, pero que nunca dejan de doler, el proyecto musical para ambos artistas ha sido muy exitoso y en redes sociales o plataformas digitales sigue sumando reproducciones.

Pero Enrique Iglesias no es el único afortunado en incluir en su repertorio una canción de “El Buki”, además están otras estrellas como Raphael con la pieza “No he podido fallarte”, “Ya te olvidé” de Rocío Dúrcal que recientemente lanzó Yuridia, “La pareja ideal” de Marisela y “Necesito una compañera” en voz de Intocable, solo por enlistar algunos.

Pero se sabe que Marco Antonio Solís no solo es famoso por su manera de escribir, pues además es la interpretación que le da a sus proyectos, según los fanáticos que siguen cada uno de los pasos de la celebridad, quien ha ganado varios premios gracias a su manera de cantar, componer y proyectar su estilo único.

Por las cosas de la edad

Por dudar de mi verdad

Te fuiste ayer

Dejaste mis brazos, un amanecer

Ahora cuentan por ahí

Que cambiaste hasta tu forma de vestir

Que a alguien adornas con tu sonreír

Ya no me mandes decir

Que no me quieres perder

Ahora ya es muy tarde

Si quieres volverme a ver

Invéntame

Y oblígale a que te ame como yo

Construye con sus años mi existir

Hazle sentir

Lo que en mí te gustó

Invéntame

Y dale como a mí un beso a él

A ver si se te eriza igual la piel

Invéntame

Inventa lo que un día pudimos ser

Ya no me mandes decir

Que no me quieres perder

Ahora ya es muy tarde

Si quieres volverme a ver

Invéntame

Y oblígale a que te ame como yo

Construye con sus años mi existir

Hazle sentir

Lo que en mí te gustó

Invéntame

Y dale como a mí un beso a él

A ver si se te eriza igual la piel

Invéntame

Inventa lo que un día pudimos ser

Invéntame

Inventa lo que un día pudimos ser