Los Bukis: esta es la última fecha de los cantantes antes de despedirse para siempre del escenario

La famosa agrupación integrada por Marco Antonio Solís (voz), José Solís (pandero, segunda voz), Joel Solís (guitarra), Roberto Guadarrama (Timbal), José Guadarrama (guitarra), Pedro Sánchez (batería) y Eusebio el “Chivo” Cortez (bajos y coro) la cual es conocida popularmente como Los Bukis, están por realizar su último evento del año.

Tras una serie de exitosos eventos en 2023, 2022 y 2021, todo parece indicar que la agrupación encabezada por Marco Antonio Solís ya tiene listo todo para decir adiós nuevamente, pues en sus redes sociales no se han confirmado nuevas fechas para el 2024, es por lo que se presume ya tienen agendado cuál es el concierto en el que se despedirán para siempre de sus fanáticos.

La banda estará en un festival musical. Captura de pantalla IG/somoslosbukis.

Los Bukis eligieron como última actuación el Festival Bésame Mucho que se realiza en Los Ángeles California en Estados Unidos, la fecha del recital es el sábado 2 de diciembre y a través del Instagram y Facebook oficial, los músicos han encargado de que todos aquellos que siguen su trabajo los acompañe en este día tan especial.

“Los Ángeles será el escenario del evento del año, Bésame Mucho Fest. Sábado 2 de diciembre, Dodger Stadium Nos haría sumamente felices ver a toda la #Bukimania”, dice parte del mensaje en sus redes sociales.

La agrupación es liderada por Marco Antonio Solís. Captura de pantalla IG/somoslosbukis.

Aunque la agrupación e intérprete de temas como “Tu cárcel”, “Será mejor que te vayas”, “Navidad sin ti”, “Mi mayor necesidad”, “Quiéreme”, “A donde vayas”, “Tus mentiras”, “Ladrón de buena suerte”, “Acepto mi derrota” y “Que duro llorar así” por mencionar algunos de las más populares, no han dicho abiertamente que ya no darán más eventos en vivo, sus fanáticos no pierden las esperanzas y les piden en los comentarios otra gira.

“Que saquen un video nomas de la gira aunque sea una canción”, “Vuelvan a México por favor”, “2024 deberán ser muchos conciertos hacen falta bastante, tómenlo en cuenta Mis Bukis por favor”, “Por favor vengan a México nuevamente” y “Me vale los demás en ese concierto, arriba los Bukis duela al quien le duela”, son algunos de los comentarios de la publicación de la banda.

Es el fin del reencuentro. Captura de pantalla IG/somoslosbukis.

Hay que resaltar que el Festival Bésame Mucho también está encabezado por otras estrellas de gran importancia como lo son Alejandro Fernández, Maná, Pepe Aguilar, Los Ángeles Azules, Los Tucanes de Tijuana, Paquita la del Barrio, Molotov, Caifanes, Gloria Trevi, Reik, Camila, Emmanuel, Belinda y Natalia Lafourcade por mencionar algunos de la larga lista que integran el evento.

La lista oficial de los artistas. Captura de pantalla IG/besamemuchofest

SIGUE LEYENDO

Marco Antonio Solís anuncia las fechas de su nueva gira mundial, ahora lejos de Los Bukis

Los Bukis no se van, la famosa agrupación se presentará en un festival al lado de Maná