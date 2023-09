"Quiero decirte que estoy bien papi", María Chacón escribe tierno mensaje a dos meses de la muerte de su papá

A pesar de lo brillante y glamuroso que puede resultar el mundo del espectáculo, este no es ajeno a las pérdidas tanto materiales como físicas, por lo cual, es común que los medios y las redes estén repletos de noticias desgarradoras que involucran a personajes de la farándula que se encuentran enfrentando un duelo por la pérdida de algún ser querido, tal y como en su momento ocurrió con María Chacón, quien hace un par de meses anunció el fallecimiento de su padre.

Con lágrimas en los ojos y un corazón destrozado, la actriz de la telenovela "Cabo" se hizo tendencia al mostrarse vulnerable ante sus seguidores de Instagram, los cuales fueron testigos que la manera en la que la muerte había arrebatado la sonrisa del rostro de la famosa que desde niña comparte con su público una esencia y espíritu inigualables.

Hoy, a dos meses de la muerte de su padre, María Chacón, quien inició su carrera artística gracias a Código F.A.M.A, volvió a revivir el tema, esta vez destacando lo mucho que le ha servido el apoyo de sus amigos, familia y pareja, quienes le han mostrado un cariño incondicional que poco a poco a comenzado a esbozar las sonrisas en su rostro que creyó perdidas tras el fallecimiento de su amado papá, a quien sigue extrañando como el primer día lejos de su regazo.

"Hace dos meses que te fuiste y el mundo se paró por un rato. Pero quiero que sepas que estoy bien, que estos días me ayudaron a conectar, a ver la belleza de las pequeñas cosas y encontrarte siempre en ellas. Soy afortunada de estar rodeada de amor incondicional, con un hombre amoroso que me abraza todos los días y me ayuda a ser mejor cada día, amigos que no me sueltan, y familia que aunque lejos, siempre están presentes y me ayudan a seguir adelante", se lee en una parte del mensaje que María Chacón compartió en su cuenta oficial de Instagram.