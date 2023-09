Así fue la vez que Ana Bárbara interrumpió la misa del Papa para cantarle

Sin duda alguna, Altagracia Ugalde, nombre real de Ana Bárbara es una de las mujeres más exitosas de la música mexicana a nivel mundial y es que cada uno de sus temas ha traspasado fronteras, sin embargo, para “La Reina Grupera”, llegar hasta el lugar que hoy en día ocupa en la música no ha sido nada sencillo.

De acuerdo con la propia Ana Bárbara, ella salió de su rancho para buscar cumplir su sueño, y vaya que lo ha cumplido, sin embargo, la también compositora se ha enfrentado a grandes retos para poder lograrlo, por lo que una vez recordó que uno de sus anhelos era poder cantarle a el Papa Juan Pablo II, y lo logró esto cuando aún no era famosa.

Foto: Ig @anabarbaramusic

Desde muy joven persiguió su sueño

En entrevista con Juan Pa Zurita, la intérprete de temas como “Bandido”, “Lo busqué”, entre muchas más reveló que cuando llegó a la CDMX tuvo la oportunidad de viajar a Italia y aprovechó su paso por aquel país de Europa para ver al Papa Juan Pablo II pues ella siempre ha sido una mujer de mucha fé, al igual que su madre.

Debido a lo anterior es que acudió a una misa que dio el Papa Juan Pablo II y en medio de su sermón, Ana Bárbara tuvo la osadía de interrumpirlo y comenzar a cantar.

“Imagínate una niña de rancho viendo a Juan Pablo II en la tele…ya estándo allá en la iglesia de San Pedro en donde el Papa daba sus misas…dije ‘chin.. su madre me voy a parar a cantar’, así con los pantalones que yo tengo agarre…me pare y comencé a cantar: ‘despierta dulce amor de mi vida’...”, comenzó a narrar Ana Bárbara

Para Ana Bárbara eso fue un sueño cumplido, sin embargo, sabía las consecuencias que podría traerle, pero la mexicana se armó de valor pues era la única oportunidad de cantarle al Papa.

La compositora revela que en cuanto comenzó a cantar, los guardias Papales iban a callarla o sacarla del templo, sin embargo, el Papa JuanPablo II pidió que la dejaran seguir cantando.

Foto: Ig @anabarbaramusic

Ana Bárbara no le importó nada con tal de cantarle al Papa

Al finalizar la misa, Ana Bárbara tuvo la oportunidad de recibir la bendición del Papa Juan Pablo II quien además de todo le regaló un rosario, este acto puso en los ojos del mundo a “La Reina grupera” quien años después cumplió su sueño de triunfar en la música y de poder cantarle al Papa.

“Ya viene la parte donde el papa se acerca solo con unas cuantas personas al frente y en ese momento llega donde estoy yo para darme la bendición, me da un Rosario y me agarra las manos, ahí es donde le dije: ‘perdón pero es que yo quiero ser artista y por más que…’, todo mi drama ahí con el Papa y me puso la bendición”, narró Ana Bárbara