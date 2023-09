Ana Bárbara supera a todo el movimiento de corridos tumbados con esta canción

Ana Bárbara y Juan Carlos Muñiz Erives son los creadores de “Gente gacha”, la canción con la que la “Reina grupera” está conquistando a la audiencia internacional, pues su sencillo se coloca en los primeros lugares de las listas para muestra la de MonitorLATINO, en la que aseguran que es de las favoritas de las personas en México.

Hay que puntualizar que MonitorLATINO que clasifica las canciones en la lista según el airplay en estaciones de radio en países latinoamericanos y estaciones de radio hispanas en los Estados Unidos, es por la razón que se sabe que uno de los sencillos más nuevos de Ana Bárbara está causando revuelo entre la audiencia.

“Tal vez te diste cuenta qué tan fuerte estoy

Que no necesité más de tu corazón

Tú siempre criticando mi mentalidad

Ya no me iba gustando tu forma de actuar

Sé lo que te causo mi personalidad

Lo siento, pero a nadie más vas a engañar

Tus tontas amenazas no me harán caer

Me queda claro que tú no sabes perder