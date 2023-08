Ana Bárbara reventó la tendencia con el traje de baño cut out con más estilo del verano

En las redes sociales de Ana Bárbara se siguen sumando adeptos que no quieren perderse nada de lo que acontece con la cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. ?Con más de 3,2 millones los seguidores que se encuentran en estas plataformas digitales aprobando todo el contenido que ella comparte.

Altagracia Ugalde Motta, como es su nombre real, tiene una trayectoria muy extensa que inició como modelo y participando en “Señorita México 1989”. Ana Bárbara fue elegida como “Rostro del Heraldo” y luego elegida como “Embajadora de la Canción Ranchera”, lo que le permitió llevar su talento al Vaticano, nada más y nada menos que ante el papa Juan Pablo II.

Tal como le demuestra a diario en sus redes sociales, la nacida en Ríoverde ama el ambiente musical y es que desde que era tan solo una niña comenzó a dar sus primeros pasos con el canto. Hoy, a sus 52 años, Ana Bárbara es una estrella consagrada que supo rodearse de grandes productores, aunque en la actualidad ella misma cumpla esa función.

En las redes sociales, la artista mexicana también reina y revoluciona a sus fanáticos. Recientemente, entre todo el contenido que comparte, publicó una serie de fotografías con las que reventó la tendencia del verano. Es que Ana Bárbara aparece posando con el traje de baño cut out con más estilo, lo que además da cuenta de su sentido de la moda y le permite ostentar su belleza y estilizado cuerpo.

En el posteo que hizo Ana Bárbara en su cuenta de Instagram, escribió un fragmento de su canción “Gente gacha”. “Sé lo que te causó mi personalidad, lo siento pero a nadie más vas a engañar, tus tontas amenazas no me harán caer, me queda claro que tú no sabes perder…”, reza parte del tema que ahora acompañó el reel con el que se llevó todas las miradas.

