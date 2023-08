Ana Bárbara le responde a su hermano por demandarla: “mis canciones son mis canciones”

La dinastía Ugalde dejó claro que hasta en las mejores familias pueden surgir diferencias, ya que Ana Bárbara y su hermano siguen en la disputa por el reconocimiento de varias canciones, puesto que el cantante asegura que la llamada “Reina grupera” no le dio el crédito que merecía por su aportación en la composición.

Ana Bárbara asegura ser la autora de temas como “Lo busqué”, “Fruta prohibida“ y “Niña mimada” por mencionar algunas, mismas de las que Pancho Ugalde dice ser coautor por tal motivo demandó a su hermana ante la Fiscalía General de la República, según información de Porfirio Ramírez, abogado de Francisco.

Después de conocer el señalamiento de su familiar, Ana Bárbara dio a conocer lo que piensa sobre esto, la famosa estrella mencionó que es una problemática que la persigue desde hace varios años, pues Francisco no es el único que presume ser dueño de sus canciones, también lo hizo José Manuel Figueroa una de sus exparejas sentimentales, quien dijo que ella le robó la pieza "Fruta prohibida”.

“Siempre ha sido desafortunado tener que lidiar desde el año pasado con una cuestión mediática de gente gacha. Los momentos y situaciones desafortunadas te pegan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, está de demás ponerme a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada qué demostrar. Todas estas situaciones las han desestimado en la Fiscalía por falta de pruebas, ya hasta es un chiste y da risa”, dijo a las cámaras del programa de espectáculos “Ventaneando”.