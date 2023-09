'¡Quieren volverme loco!': Así cambiaron los niños de la famosa película

¡Quieren volverme loco! o Are we there yet? en inglés, fue lanzada en el año 2005, es una de las clásicas películas de comedia que no puede faltar en las plataformas digitales, si queremos hacer un maratón de películas. Esta película nos hizo reír durante nuestra infancia a muchos de nosotros y probablemente lo sigue haciendo. No podrás creer cómo lucen ahora los pequeños Kevin y Lindsey, hijos de Suzzane Kingston en la ficción.

Phillip Daniel Bolden como Kevin Kingston

El actor que personificó a Kevin Kingston tenía 9 años cuando dio su primer paso a la fama con esta película. Actualmente, tiene 28 años y sigue trabajando en la industria del cine y televisión. Bolden aún es recordado como el pequeño Kevin, lo que lo hace destacar en los medios de comunicación y por sus fans.

Phillip Daniel Bolden como Kevin Kingston, al otro lado Phillip actuando en una serie de tv. | Créditos: Composición El Heraldo.

Aleisha Allen como Lindsey Kingston

Lindsey destacó por ser la hermana mayor y por tener un carácter fuerte, a diferencia del pequeño Kevin. Actualmente, la actriz con 32 años ha tenido su vida un poco más alejada de los reflectores y del cine. Aunque no cierra las puertas a la actuación, Aleisha se muestra más involucrada en las redes sociales. Allen recuerda sus papeles de actuación que tuvo en su infancia y los comparte con sus seguidores, quienes la animan a que se una nuevamente con Bolden y saquen una película o serie de comedia.

Aleisha Allen como Lindsey Kingston, Aleisha actualmente. | Créditos: Composición El Heraldo.

Nick Persons y Suzanne Kingston

La pareja que hizo de todo para convencer de su amor a los niños, también han pasado por cambios. Empecemos por Nia Long, la actriz que personificó a Suzanne Kingston, madre de Kevin y Lindsey. Nia Long, con 52 años, ha realizado otros proyectos de cine y TV, manteniéndose vigente en el rubro. En sus redes sociales, también muestra parte de su día a día y colabora con marcas para el cuidado de su piel.

Nia Long como Suzanne Kingston, al lado Nia actualmente. | Créditos: Composición El Heraldo.

Ice Cube fue quien dio vida al amargado de Nick Persons. El actor de 54 años ha demostrado su destreza por hacer películas de comedia y también ha seguido vigente en el mundo del cine. Hace poco participó en la película animada de las Tortugas Ninjas Caos Mutante, junto a grandes actores como Jackie Chan y Jhon Cena. En sus redes sociales, promociona su otra faceta de cantante y sus fans lo aclaman como "Ice Cube".

Ice Cube como Nick Persons, al lado Ice actualmente. | Créditos: Composición El Heraldo.

