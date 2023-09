Luis Miguel le habría pedido matrimonio a Paloma Cuevas y ella lo rechazó por una poderosa razón

Pese a que Luis Miguel está atravesando por un extraordinario momento en el ámbito profesional todo parece indicar que en su vida personal es todo lo contrario pues en adición a la polémica con Aracely Arámbula y el pago de las pensiones de sus dos hijos, ahora trascendió que “El Sol de México” finalmente le propuso matrimonio a Paloma Cuevas, sin embargo, la empresaria y diseñadora habría rechazado al cantante por una poderosa razón, lo cual, sorprendió a todo el mundo.

Esta nueva información sobre la vida sentimental de Luis Miguel fue ventilada durante la última emisión del programa español llamado “Y ahora Sonsoles” donde la periodista Paloma García Pelayo señaló que el intérprete de éxitos como “Oro de Ley” y “La Incondicional” decidió dar un paso más en su relación con Paloma Cuevas, por lo que le pidió matrimonio, sin embargo, de forma inesperada, la diseñadora rechazó al cantante.

Luis Miguel finalmente habría decidido casarse y resultó rechazado. Foto: IG: luismiguel

Cabe señalar que, de acuerdo con las palabras de la periodista, la respuesta de Paloma Cuevas tuvo como argumento que, por ahora, tiene otras prioridades en su vida referentes a su familia y sus facetas como diseñadora y empresaria, no obstante, la decisión es momentánea, por lo que más adelante podría darle el “sí” a Luis Miguel pues está más que contenta con la relación que han logrado construir.

“Paloma Cuevas que está encantada y feliz le ha dicho que no, de momento, a ver, cuidado con las frases así, porque luego se malinterpreta, la información completa es que han hablado de boda y que Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo, que todo se asiente, que esta nueva vida se consolide más, sobre todo, teniendo en cuenta a su familia y entiendo que es un sí, pero no”, sentenció la colaboradora de “Y ahora Sonsoles”.

Paloma Cuevas prefiere esperar un tiempo más antes de convertirse en la esposa de Luis Miguel. Foto: IG: palomacuevasofficial

¿Cuándo le daría el “sí” Paloma Cuevas a Luis Miguel?

Hasta el momento, se desconoce cómo es que tomó Luis Miguel esta respuesta de Paloma Cuevas, no obstante, sus seguidores no han notado alguna actitud extraña en el cantante durante sus últimas presentaciones, por lo que se ha especulado que dicho rechazo no le habría afectado pues tal como lo señaló la periodista, la relación entre la pareja está más que bien, además, para finalizar, García Pelayo, señaló que sería hasta el 2024 cuando nuevamente se hable de boda entre los involucrados.

“Entiendo que es de 2024 en adelante. Han hablado de boda y están pensando en dar ese paso importante, pero, de momento, hay que esperar”, finalizó la periodista que ha seguido el romance de Luis Miguel y Paloma Cuevas desde que inició, es decir, hace poco más de un año.

Luis Miguel y Paloma Cuevas son una de las parejas más mediáticas del momento. Foto: hola.com

Hasta el momento no se tiene previsto que Luis Miguel ofrezca declaraciones al respecto pues desde hace más de dos décadas sus interacciones con la prensa son más que limitadas, mientras que Paloma Cuevas ha hecho lo propio desde que inició su mediático romance con el intérprete de éxitos como “Cuando calienta el sol” y “Culpable o no”, quien nunca se ha casado pese a que ha tenido una gran cantidad de amoríos a lo largo de su vida.

SIGUE LEYENDO:

Aracely Arámbula ¿manda indirecta a Luis Miguel? Sube un polémico video y desata rumores

Jaime Camil se sincera, define cuál es su verdadera relación con Luis Miguel