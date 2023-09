Shakira es acusada de plagio en el video de “El Jefe”, esto es lo que habría copiado

La colaboración de Shakira con Fuerza Regida que dio como resultado el tema llamado “El Jefe” ha dado mucho de qué hablar pues para empezar en dicho tema la colombiana exhibió que Gerard Piqué no indemnizó a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, además, también se lanzó contra su exsuegro, Joan Piqué, quien también podría ejercer acciones legales en su contra y por si faltara algo, ahora la colombiana fue acusada de plagio en el video de dicha producción pues así lo denunció una famosa actriz, quien también reveló que el exdefensor del Barcelona también la buscó en más de una ocasión.

Este señalamiento de presunto plagio en contra de Shakira fue realizado por la actriz peruana, Miriam Saavedra, quien es toda una celebridad en la televisión española por su participación en distintas producciones televisivas, incluyendo el “Gran Hermano VIP”, producción donde hizo su conocido “baile del gusano”, el cual, asegura, la colombiana le copió y usó durante el video de “El Jefe”.

“Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización” expresó Miriam Saavedra durante su participación en el programa llamado “Fiesta” de Telecinco donde además de señalar el presunto plagio de Shakira también hizo una fuerte revelación que involucra a Gerard Piqué pues la actriz confesó que tiempo atrás el exfutbolista intentó conquistarla, pero lo rechazó y lo dejó con las ganas de “matar el gusano”.

"Rechacé a Piqué", asegura Miriam Saavedra

“Yo soy una gran fan de Shakira y por eso rechacé a Piqué cuando me mandaron a llamar un par de veces en una discoteca. No sabía que era Piqué y a Shakira yo la adoro, así que se quedó con las ganas de matar el gusano”, fueron las palabras de la bella y simpática histrionisa, quien no ofreció más detalles al respecto.

Miriam Saavedra asegura haber rechazado a Piqué en un par de ocasiones que intentó conquistarla. Foto: IG: miriamsaavdra

Es importante señalar que cuando Miriam Saavedra comenzó los referidos relatos los presentadores de “Fiesta” llegaron a pensar que se trataba de una broma, sin embargo, se sorprendieron cuando se dieron cuenta que la actriz estaba hablando en serio, no obstante, la también modelo no detalló si piensa ejercer acciones legales de inmediato o cómo es que piensa resolver esta polémica por el supuesto plagio de su “baile del gusano”, el cual, nació durante su participación en “El Gran Hermano”, reality show del que resultó victoriosa.

Por su parte, Shakira no ha emitido ninguna declaración al respecto, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando salga a hablar sobre esta controversia, no obstante, la colombiana sabe muy bien cómo actuar ante una situación de este tipo pues a lo largo de su carrera ha enfrentado distintos procesos legales en los que se le acusa de plagio.

