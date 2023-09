"La tienen que preparar más", hija de Carmen Salinas opina sobre Irina Baeva como la nueva Aventurera

Luego de que Juan Osorio informara que Irina Baeva será la nueva “Aventurera”, distintos medios de comunicación cuestionaron a la hija de Carmen Salinas al respecto y María Eugenia Plascencia generó cierta polémica con su respuesta, pues aunque confesó que la rusa le parece muy bonita y muy buena actriz considera que le falta preparación en un par de rubros más para que pueda estar a la altura de otras actrices que participaron en la emblemática puesta en escena que encabezó su madre durante más de dos décadas.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Juan Osorio ya lleva varios meses afinando todos los detalles para realizar una nueva versión de “Aventurera”, la puesta en escena que Carmen Salinas mantuvo en cartelera durante más de dos décadas y fue hace apenas unos días cuando el padre de Emilio Halcón reveló que tiene pensado ofrecerle el papel protagónico a la actriz rusa, Irina Baeva, quien todavía no ha confirmado si acepta o no darle vida al personaje de “Elena Tejero”. No obstante, este anunció del productor ya ha generado todo tipo de opiniones al respecto y por ello la prensa buscó una opinión de la hija de la fallecida actriz y productora.

“La tienen que preparar más”, esto piensa la hija de Carmen Salinas de Irina Baeva como la nueva “Aventurera”

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, María Eugenia Plascencia fue cuestionada sobre la decisión de Juan Osorio de haber elegido a Irina Baeva como la nueva “Aventurera” y la hija de Carmen Salinas señaló que considera que, aunque la prometida de Gabriel Soto es muy bella y talentosa dentro de la actuación debe prepararse más en cuanto a canto y baile para poder desempeñar a plenitud el papel de “Elena Tejero”, no obstante, le deseó muy buena suerte.

“Muy bien, muy bonita niña, pero obviamente la tienen que preparar más de canto y baile porque actúa bien, no la he escuchado cantar y bailar, pero yo creo que lo va a hacer bastante bien como todas las que lo hicieron y se prepararon, está muy linda la niña esta y la verdad es que es una buena oportunidad y le deseo lo mejor”, fueron las palabras de la hija de Carmen Salinas.

Irina Baeva será la nueva "Elena Tejeros". Foto: IG: irinabaeva

Para finalizar, María Eugenia Plascencia, señaló que todavía no sabe si se hará un homenaje a su mamá en el estreno de dicha puesta en escena, sin embargo, cree que es muy probable que así suceda, además, expresó que le gustaría que el personaje que hacía su madre (Rosaura) fuera interpretado por una primera actriz y hasta dio algunos nombres para que las considere Juan Osorio.

“Ojalá que fuera una persona como la edad de mi mamá, porque me decían por ahí que Maribel Guardia, pero ella está todavía como para ser la “Aventurera”, está muy guapa todavía, no para hacer el personaje de mi mamá. Hay unas excelentes actrices que podrían sacar el papel, María Rojo es una de ellas, Angélica Aragón, una excelente actriz, Diana Bracho, pero deseo que encuentren lo mejor y de acuerdo a la edad de mi mamá”, finalizó la hija de Carmen Salinas.

