Regina Murguía de JNS responde a las críticas de Mariana Ochoa: "no es importante”

Desde hace algunos días Mariana Ochoa integrante del famoso grupo musical de los 90’s “OV7” ha estado entre las tendencias de redes sociales, esto luego de un polémico comentario que escribió en uno de los videos de sus colegas, las chicas de JNS en donde las criticó por no “echarle ganitas” al bailar, excepto Karla Díaz.

Ante esto, fue Regina Murguía quien en una entrevista para un programa matutino aclaró si es que existe algún tipo de problema o roce con Mariana Ochoa, esto debido al comentario que lanzó en redes sociales y aseguró que no era algo importante para ella, sin embargo, sí recalcó que no era la forma de hacerlo pues tienen la confianza como para hablarlo de manera privada.

Este fue el comentario que ha causado gran polémica.

Foto: IG @grupojns

Como lo comentamos anteriormente, Regina Murguía dio una entrevista para los conductores de espectáculos del programa matutino Sale El Sol, ahí la hermosa cantante, actriz y conductora habló del polémico comentario que su colega Mariana Ochoa Lanzó hace unos días en las redes sociales de JNS, por el cual ha recibido cientos de críticas.

Para Regina es algo que no estuvo bien, ya que cuenta tienen una buena relación como para buscarlas de manera privada y darles su crítica y a modo de broma quien también fuera participante de “¿Quién es la máscara?” dijo que ella luego la va a criticar por sus pelucas.

Las JNS dejaron el alma en el escenario de Las Vegas.

Foto: IG @grupojns

“¿Qué pasó? que yo creo que está de más su comentario ahí públicamente, ¿no? Creo que somos personas que nos conocemos profundamente y desde hace muchos años, y pues si a ella le parece que no le estamos echando ganitas, ¿por qué no nos echa un mensajito privado?...Ahí le mandaré yo su mensaje de su show, que cambie sus pelucas y que levante también la patita”, dijo Regina

Para Regina Murguía y sus demás compañeras de JNS el comentario que Mariana Ochoa lanzó sobre la falta de energía en el escenario, es algo que carece de importancia para ellas, pues además que las hermosas cantantes saben que en cada una de sus presentaciones dan el alma, no habían visto el comentario hasta que uno de sus amigos cercanos les contó.

¿El comentario estuvo fuera de lugar?

Foto: IG @grupojns

Y es que, de acuerdo con Regina, quien le contó todo lo que estaba pasando fue uno de sus grandes amigos Mauricio Mancera quien a su fiel estilo sarcástico le pidió que para el show al que él asistirá a verlas si “levanten la patita”.

“Me acabo de enterar hace dos minutitos porque me escribe Mauricio Mancera, que es un bruto, que es un amigo queridísimo mío, y le pongo: ‘Oye, ¿vas a venir al concierto el 29?’ y me dice: ‘Sí, nomás que le echan ganas, ¿no? Sí levantan la patita como dice Mariana’, y yo me quedé así, ni siquiera había visto el comentario. Así de poco importante, perdón, pero sí, no es importante”, contó Regina Murguía para SES