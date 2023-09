La nueva miniserie de Netflix que es desgarradora y basada en hechos reales, no todos la pueden ver por su intensidad

Cada mes, las opciones dentro de las distintas plataformas de streaming se van ampliando, para poder satisfacer a chicos y grandes, así como aquellos que gustan de producciones relacionadas con la comedia, el drama, la ficción, el terror y la ciencia ficción; así es como lo hace Netflix en conjunto con HBO Max, quienes trajeron a su catálogo de opciones una nueva miniserie bélica que ya se volvió tendencia dentro de la página.

Se trata de la miniserie “The Pacific”, la cual ya se encuentra dentro del top 10 de lo más visto en México, ocupando el lugar número uno; esta historia está basada en las memorias de dos soldados estadounidenses “With the Old Breed” por Eugene Sledge y Helmet for My Pillow de Robert Leckie, así como la escrita por su compañero marine John Basilone con I’m Staying With My Boys.

¿De qué trata “The Pacific”?

La serie se centra en la Segunda Guerra Mundial, bajo la producción de Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman en asociación con HBO y ahora disponible también en Netflix; fue protagonizada por James Badge Dale que le da vida al personaje de Robert Leckie, Jon Seda como el sargento John Basilone, hijo de inmigrantes italianos y campeón de boxeo; y Joe Mazzello en el papel de Eugene B. Sledge, quien proviene de una familia acomodada de Alabama.

“The Pacific”, sigue la historia de las tropas desde que llegaron a Guadalcanal, el cabo Gloucester y Peleliu, hasta llegar a Iwo Jima, Okinawa y terminar en el VJ Day, día que Estados Unidos triunfó sobre Japón en 1945, en donde nos muestran cómo fueron la vida de estos hombres y cómo se fueron desarrollando sus vidas con este hecho, donde sufrieron, soportaron y padecieron en grande.

Ficha técnica

Título original: “The Pacific”

Año: 2023

Duración: 10 episodios

País: Estados Unidos

Producción: Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman

Reparto: James Badge Dale, Jon Seda y Joe Mazzello

Compañías: HBO Max/Netflix

Género: Drama, basado en hechos reales

