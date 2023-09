Amante de Adianez Hernández rompe el silencio, habla de su infidelidad y manda un mensaje a Rodrigo Cachero

El escándalo de infidelidad de la conductora Adianez Hernández a su esposo, Rodrigo Cachero, sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula después de que el tercero en discordia, Augusto Bravo concediera una breve entrevista en la que habló de su relación con la exparticipante de "Survivor México".

Después de que el escándalo saliera a la luz, el programa de espectáculos "Ventaneando" consiguió entrevistar a Augusto Bravo, quien por primera vez habló de su relación con Adianez Hernández y les mandó un contundente mensaje a los demás afectados por su traición.

Durante la transmisión del pasado martes 19 de septiembre los conductores de "Ventaneando" presentaron la entrevista que le hicieron a Augusto Bravo, amante de Adianez Hernández y señalado como uno de los responsables del divorcio del actor, Rodrigo Cachero.

A pesar de que hace unas semanas se negó a hablar sobre el escándalo, Augusto Bravo tuvo el valor de pararse frente a las cámaras de TV Azteca para hablar de la infidelidad que cometió a su pareja, Larisa Mendizábal, con Adianez Hernández. También le envió un mensaje a Rodrigo Cachero.

En la entrevista Augusto Bravo dijo que ya les ofreció sus disculpas a Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero, los dos afectados en este escándalo de infidelidad. Le agradeció a su ex por los 11 años de relación que compartieron.

"Ya le pedí disculpa a las personas involucradas, mil disculpas a Larisa y Santi (hijo de ella), también a Rodrigo. Fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa y con eso me quiero quedar", contó.

Finalmente Augusto Bravo se negó a confesar si sigue manteniendo una relación sentimental con Adianez Hernández, pero reiteró sus disculpas hacia Larisa Mendizábal asegurando que el único responsable de su separación es él. Pidió al público no meterse en su vida, pues no es una figura del entretenimiento.

"El que falló fui yo, me hago responsable, yo soy el culpable. No tengo nada más que comentar. Mi vida no es pública", sentenció.