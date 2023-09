Ana Martín recuerda su juventud con icónico microbikini ideal para lucir una "cinturita" | FOTO

El nombre de Ana Martín es uno de los más importantes de la televisión mexicana ya que con su talento para la actuación demostró que es capaz de interpretar a todo tipo de personajes como es el caso de una campesina japonesa con "El pecado de Oyuki", pero también con otros roles como Doña Refugio Ochoa en "Rubí". Por supuesto, su paso por telenovelas no es lo único que marcó a la actriz, sino también lo "adelantada que estaba para su época", como han señalado sus fans en distintas ocasiones.

Cabe recordar que en plena pandemia por Covid-19 Ana Martín se convirtió en la sensación de las redes por su forma de pensar y los mensajes que compartió en distintas plataformas para mantenerse comunicada con sus seguidores, quienes no dudaron en hacerla tendencia y afirmar que su ideología, personalidad y estilo eran únicos para el momento en el que se encontraba en su máxima juventud y apogeo en el mundo del espectáculo.

Ana Martín cautivó con un coqueto traje de baño de dos piezas diminutas. (Foto: IG @anamartin)

Entre los múltiples aspectos en los que acaparó la atención también destaca que la famosa siempre impuso moda como una verdadera experta y así lo demostró en más de una ocasión con los looks más chics y que hoy son considerados como vintage, además de una inspiración para muchas. Sin embargo, los vestidos, los pantalones acampanados o las blusas con estampados psicodélicos no son los únicos con los que se lució, pues en su clóset jamás faltaron los trajes de baño como este icónico microbikini.

FOTO: así lucía Ana Martín de joven con el microbikini más chic

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de "¡Que viva México!" compartió una nueva sesión de fotos con la que rompió el Internet, ya que recordó cómo se veía cuando era joven y triunfaba en la televisión, pues además de presumir su belleza dejó en claro que siempre ha tenido un estilo marcado como puede ser cu cabellera corta, o bien, su gusto por lo días de verano en medio de la playa. En las postales se observa a la famosa de hoy 77 años lucirse con un bonito microbikini, es decir, la obsesión de este 2023.

Los microbikinis se convirtieron en el "must have" del verano gracias a que las famosas los llevaron en sus vacaciones y aunque destacan nombres que incluyen al clan Kardashian-Jenner, Maya Nazor, Luz Elena González o Africa Zavala, lo cierto es que ellas no impusieron la tendencia, pues desde hace décadas Ana Marín la lucio. Según dejó ver en sus fotos del recuerdo, la apuesta más acertada era un bañador color azul marino con el cual atraer todas las miradas.

La tendencia de los microbikinis la impuso la actriz hace décadas. (Foto: IG @anamartin)

En la serie de fotos que Ana Martín compartió con sus fieles seguidores y fans, se le observa derrochar glamur y estilo con un coqueto traje de baño de dos piezas en el que destaca un color azul marino acompañado por el lila de las costuras y tirantes, mismos que por su discreción le daban un toque elegante y juvenil a la imagen entera. El top con el que la actriz acaparó miles de likes en redes destaca por un corte triangular con el que el escote le da un estilo moderno al look.

Para su look playero, la famosa también apostó por un panty de tiro bajo y a la altura de la cadera con el que logró presumir un vientre plano, un abdomen de acero y como ella misma lo afirmó, una "cinturita de avispa" con la que en pleno 2023 sigue cautivando a sus fans. Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenóde elogios parta Ana Martín e hizo que incluso Mariana Seoane reaccionara con un "hermosa".

"Ayyy! con mi cinturita de avispa", fue el mensaje que la atriz agregó a su post, mientras que sus fans no dudaron en comentarle: "que mujer más hermosa eres por dentro y por fuera en todas tus etapas de vida", "Diosa maravillosa", "sin ninguna operación", "bella", "preciosa", "arrolladora", "natural" y "todavía sigue siendo súper hermosa".

Ana Martín rompió la red al recordar cómo se veía en su juventud. (Foto: IG @anamartin)

