Esta película es considerada la mejor del género cyberpunk y es de las que más me gusta tiene en Netflix

Si te gustan las historias de ciencia ficción, acción y aventura ambientadas en un futuro distópico o postapocalíptico, no puedes perderte "Akira”, que es considerada por muchos como la mejor película cyberpunk. Es una obra maestra del anime, basada en el manga homónimo de Katsuhiro Otomo, que revolucionó el género y se convirtió en un referente cultural a nivel mundial. Si quieres verla, estás de suerte, pues está disponible en una de las plataformas de streaming más populares México.

"Akira" es una película que no te dejará indiferente, y que te hará disfrutar de una experiencia visual y narrativa única. Si quieres sumergirte en el universo cyberpunk de Otomo, no dudes en verla, es ideal para ver durante este inicio de semana, pero si no tienes tiempo, durante el fin de semana también es una excelente opción.

¿De qué trata "Akira", de Katsuhiro Otomo?

"Akira" se sitúa en el año 2019, en una ciudad cyberpunk llamada Neo-Tokio, reconstruida tras una explosión nuclear que desencadenó la Tercera Guerra Mundial. En este escenario caótico y violento, donde las bandas de moteros se enfrentan a la policía y a los militares, un joven llamado "Tetsuo" sufre un accidente al chocar con un misterioso niño con poderes psíquicos. A partir de ese momento, Tetsuo empieza a desarrollar unas habilidades sobrehumanas que no puede controlar, y que lo ponen en el centro de una conspiración relacionada con "Akira", el responsable de la catástrofe de hace 31 años.

"Tetsuo" tendrá que lidiar con su nuevo poder, con sus propios demonios internos y con las fuerzas que quieren capturarlo o eliminarlo. Su amigo "Kaneda", líder de la banda de moteros a la que pertenece, intentará ayudarlo y detenerlo al mismo tiempo. La película es un viaje trepidante y emocionante por un mundo lleno de acción, misterio y drama, donde se exploran temas como la amistad, la identidad, la violencia, la corrupción y el destino.

¿Dónde ver "Akira", está en Netflix?

Katsuhiro Otomo es el creador de "Akira", tanto del manga como de la película. Nacido en 1954 en Japón, Otomo se interesó desde niño por el manga y el cine. En 1982, inició la publicación de "Akira", su obra más famosa y ambiciosa, que duraría hasta 1990 y abarcaría seis volúmenes. En 1988, dirigió la adaptación al anime de "Akira", que fue un éxito de crítica y público. En la actualidad se puede ver en Netflix.

Otomo también ha participado en otras películas de anime como Roujin Z (1991), Memories (1995), Metrópolis (2001) y Steamboy (2004), entre otras. Otomo es considerado uno de los maestros del manga y del anime, y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria.

