Brincos Dieras: ella es Alejandra Villegas, la esposa del payaso más viral de internet que roba suspiros

Durante los últimos días los seguidores de “Brincos Dieras” se han mostrado interesados por saber quién es la esposa del payaso más viral de todo el internet debido a que durante una entrevista el comediante señaló que su mujer le tiene permitido besar y cargar a otras mujeres en sus shows siempre y cuando no se las lleve a un hotel, no obstante, el comediante refirió que sería incapaz de serle infiel a su pareja debido a que considera que “lo tiene todo”, por lo que en esta nota te contamos todo acerca sobre la vida sentimental del cómico cuyo nombre real es Roberto Carlo.

Estas declaraciones de Brincos Dieras fueron realizadas durante una entrevista que tuvo con Yordi Rosado en la que fue cuestionado por el conductor si estaba casado y el irreverente payaso señaló que sí, que se casó poco más de 22 años y la siguiente pregunta giró sobre la postura de su mujer ante su comportamiento sobre el escenario donde recurrentemente se le ve interactuando con otras mujeres, a quienes incluso besa y carga.

Al respecto, Roberto Carlo señaló que en un inicio su esposa si se ponía celosa por su interacción con otras mujeres, pero señaló que “ya se acostumbró” pues cuando le enseña los dólares que gana lo olvida, aunque recalcó que lo único que le pide es que no se lleve a sus fanáticas a un hotel

“Antes se calentaba y me decía ‘te la estás bañando’ pero nomas’ le enseñaba los dólares y me decía ‘bueno, pórtate bien, nomas’ no te las llevas al hotel’, pero fíjate que ya se acostumbró”, señaló Roberto Carlo quien en otra entrevista con Christian Meza señaló que sería incapaz de serle infiel a su mujer pues considera que con ella lo tiene todo, además, refirió que su actuar sobre el escenario solo es trabajo.

“Yo soy fiel, para que sepa toda la bola de cu… yo soy fiel, yo soy muy feliz, lo tiene todo mi vieja, bonita, joven y tuneada, sí ha sido una pieza importante para mí, yo tengo con ella más de 22 años, una chulada, ¿qué más puedo pedir? Ya 47 para que andas que acá y allá si no te acabas lo que tienes en la casa, pero ese es mi punto de vista”, señaló Brincos Dieras.

¿Quién es la esposa de Brincos Dieras?

El nombre de la esposa de Brincos Dieras es Alejandra Villegas, hasta el momento, se desconoce su edad y el lugar de donde es originaria pues contrario a su pareja ella ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, no obstante, es muy activa en plataformas digitales y debido a ello se ha podido ver que además de ser una gran amante de los viajes, también acostumbra a acompañar a su esposo en algunos de sus shows.

Ella es Ale Villegas, la esposa de Brincos Dieras. Foto: IG: alevillegas22

En la mayoría de fotos que publica Alejandra Villegas en su perfil oficial de Instagram aparece junto a Brincos Dieras con y sin maquillaje, además, también presume los constantes viajes que realizan y sus reuniones con otras celebridades de la farándula, de momento, se desconoce a qué se dedica, sin embargo, los fans del famoso payaso ya le han pedido que incluya a su esposa en una de sus dinámicas para saber más a fondo de cómo es su vida en pareja, lo cual, como se dijo antes, ha generado un gran interés.

La esposa de Brincos Dieras ha optado por mantenerse alejada de los reflectores. Foto: IG: alevillegas22

