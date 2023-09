NSYNC se reúne tras más de 20 años de ausencia: así suena su nueva canción

NSYNC regresó a los escenarios para consentir a sus fans y dispuestos a atraer nuevos seguidores, la icónica banda de finales de la década de los noventas e inicios del 2000 causó revuelo al presentarse el martes pasado en los MTV Video Music Awards y entregarle un premio a Taylor Swift quien siempre se ha mostrado fan de la agrupación.

Pero en esta ocasión deslumbraron al lanzar un nueva canción tras más de 20 años de ausencia, donde participan los cinco y originales integrantes de la agrupación: Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick.

Su reencuentro emocionó a sus fanáticas Foto: Instagram NSYNC

NSYNC 2023: la banda estrena el sencillo "Better Place"

El nuevo sencillo titulado "Better Place" será parte del soundtrack de la nueva película musical y de animación "Trolls Band Together", aunque aún no se ha estrenado completo, en redes sociales circulan fragmentos, mientras que se espera que en noviembre se proyecte la película en las salas cinematográficas alrededor del mundo.

Aunque hasta el momento se desconoce si piensan lanzar más sencillos juntos o si sólo fue para esta filmación. Algunos medios de entretenimiento de circulación internacional aseguran que la banda está en platicas y negociaciones pero al que será más difícil de convencer es a Justin Timberlake quien logró una espectacular carrera como solista.

Fueron de las boy bands más exitosas en la historia Foto: Instagram nsync

"Trolls Band Together": ¿de qué tratará?

La película es producida por DreamWorks Animation y distribuida por Universal Pictures, de acuerdo al sitio de DreamWorks, en la trama Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto, una vez fue parte de su fenómeno de boyband favorito, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. BroZone se disolvió cuando Branch todavía era un bebé, al igual que la familia, y Branch no ha visto a sus hermanos desde entonces.

Pero cuando Floyd, el hermano de Branch, es secuestrado por su talento musical por un par de villanos infames estrellas del pop: Velvet y Veneer, Branch y Poppy. Embárcate en un viaje desgarrador y emotivo para reunir a los otros hermanos y rescatar a Floyd.

