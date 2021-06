Backstreet Boys y NSYNC se unen en BACK-SYNC ¡y así suena esta nueva banda! (VIDEO)

Sin duda, los años 90 fueron la década dorada para las llamadas 'boy band', grupos musicales de pop integrados por jóvenes que rondaban la adolescencia o los 20 años, todos ellos caracterizados por sus habilidades en el canto pero también para el baile, por lo que sus presentaciones eran garantía de espectáculo completo y llenos totales.

En realidad, el término 'boy band' se hizo popular a finales de la década de los 80 e inicios de los 90 con la aparición de grupos como Take That o New Kids on the Block, sin embargo, para nadie es un secreto que las bandas estadounidenses Backstreet Boys y NSYNC, fueron quienes detonaron este 'boom' de bandas de jóvenes.

También es cierto que estas dos bandas en su momento fueron 'rivales' gracias a sus seguidores (aunque en su mayoría eran mujeres, también tenían fanáticos hombres), no obstante, ambos grupos pueden presumir que casi a la par compartían la cima del éxito en esta categoría, esto de acuerdo con un ranking hecho por la revista musical Rolling Stone.

Obviamente hacia finales de la década de los 90 hubo otras 'boy band' como los irlandeses de Westlife o los ingleses de 5ive -'hermanos' de las Spice Girls-, pero no lograron replicar el éxito de los estadounidenses antes mencionados.

Breve repaso sobre los Backstreet Boys y NSYNC

Los Backstreet Boys se han mantenido relativamente activos desde su creación en 1993, aunque tuvieron un descanso en 2002, el cual coincidió con la salida de Kevin Richardson (quien volvió en 2011); dos años después consiguieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Actualmente siguen con los festejos de su 25 aniversario, tiempo en el que han lanzado 10 discos y un documental. Como en los inicios, en pleno 2021 el grupo está conformado por A.J. McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson, Nick Carter y Howie Dorough.

Por su parte, NSYNC surgió en 1995 y estaba conformado por Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez, y como se esperaba, el grupo rápidamente se posicionó en el gusto del público joven. En 2002 anunciaron una 'pausa temporal' al proyecto y desde entonces han tenido esporádicas presentaciones, pero ningún material nuevo.

En su haber, esta 'boy band' estadounidense cosechó tres exitosos discos de estudio, tres álbumes recopilatorios, además de cuatro DVD con sus giras.

¡Adiós rivalidad, hola BACK-SYNC!

Los Backstreet Boys y NSYNC en realidad nunca confesaron abiertamente que eran rivales musicales, aunque era obvio que ambas bandas competían por ser la favorita del público adolescente de los años 90; lo cierto es que estas históricas 'rivalidades' entre grupos musicales o solistas casi siempre surgen a raíz de los admiradores, quienes defienden a sus artistas.

Para muestra de que no hay tal rivalidad, en pleno 2021 integrantes de ambas bandas han creado un nuevo grupo, lo cual causó la sorpresa pero, sobre todo, emoción de los fanáticos que ahora ya rondan los 30 años y que quizás en algún momento de su juventud soñaron con verlos juntos aunque fuera una vez.

A. J. McLean y Nick Carter de los Backstreet Boys, así como Lance Bass y Joey Fatone de NSYNC se presentaron hace unos días en Los Angeles, California, en un concierto para la Comunidad LGBT; durante la presentación interpretaron la canción 'Bye, bye, bye'.

Y lo mejor de todo fue que se presentaron como BACK-SYNC, fusionando el nombre de ambos grupos, con lo cual queda quizás abierta la posibilidad de que en un futuro los seguidores puedan cumplir su sueño de verlos compartir el escenario.

