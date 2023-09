VIDEO: la intensa pelea de Tábata Jalil con Sergio Sepúlveda en VLA que los hizo dejarse de hablar durante un mes

Dentro del mundo de la televisión mexicana, uno de los shows más importantes de todos los tiempos es Venga la Alegría, el cual ha destacado por sus diversas secciones llenas de éxito y afinidad por el público, pero también, gracias al éxito de sus presentadores, quienes destacan por su gran personalidad.

Este es precisamente el caso de Tábata Jalil y Sergio Sepúlveda, quienes trabajaban juntos en el programa matutino "Venga la Alegría" desde que ambos entraron a este programa hace ya 17 años, esto en 2006, y desde entonces los dos han cosechado un grato público que en cada oportunidad posible les demuestra su afecto.

Jalil y Sepúlveda tuvieron una fuerte pelea que los separó. Foto: VLA

La pelea que separó a Tábata Jalil y Sergio Sepúlveda

El programa matutino de TV Azteca ha mostrado el talento frente a las cámaras de ambos conductores en segmentos de entretenimiento, cocina, música, en donde ambos han mostrado tener una amena y genuina conexión de compañeros y amigos, sin embargo, hubo una ocasión en la que ambos se pelearon "horrible", esto de acuerdo con las declaraciones de Tábata Jalil.

Fue la presentadora originaria de Nuevo León quien recordó el terrible momento en que tuvo un duro altercado con su compañero, quien es recordado por dirigir el programa "Difícil de creer". Fue durante una entrevista en el programa "Pinky promise" que la presentadora de 44 años recordó que hubo una pelea que nunca podrá olvidar, en la que se dieron un "agarrón".

"Sí me he peleado con Sergio Sepúlveda. Nos dimos un agarrón, pero perrísimo. De hecho mis compañeros estaban presentes. Ese no fue el peor agarrón que nos hemos dado de enojados", recordó Tabata Jalil, quien agregó que incluso esa pelea la presenció Ingrid Coronado y el resto de los compañeros y compañeras porque fue en los foros.

"Nos dejamos de hablar como un mes y después ya el director de talento tuvo que intervenir. Nos mandó a llamar, pues ninguno de los dos quería ir, y entonces al final de cuentas nos obligaron a trabajar juntos de nuevo y tuvimos que hablarnos", reveló la conductora respecto a las consecuencias de aquella discusión, sin dar detalles de qué y cómo se originó.

