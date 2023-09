Sylvia Pasquel le responde a Alejandra Guzmán, asegura que sí escucha su música

Desde hace varios meses se rumoró que, aunque son hermanas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán no tienen una muy buena relación, sin embargo, este tema parece zanjado, pues, Sylvia aseguró en una entrevista que por su parte no le tiene nada que reprochar a la cantante, a quien dijo apoyar e incluso cantar sus canciones en sus tiempos libres.

Y es que recientemente, Alejandra Guzmán lanzó una serie de comentarios en una charla con Ventaneando que dejaron entrever ciertas tensiones con su hermana Sylvia. Para Guzmán, la brecha de edad entre ambas ha sido un obstáculo en su relación, además de que no la apoyaba. No obstante, Sylvia Pasquel se dijo sorprendida por los comentarios.

Le sorprendió la reacción de su hermana. Foto: @sylviapasqueloficial / Instagram.

¿Qué dijo Sylvia Pasquel de Alejandra Guzmán?

"No sé por qué lo dijo mi hermana, pero yo a todos mis hermanos los quiero... Siempre tengo los brazos abiertos para ellos", sentenció Pasquel. "Si te metes en mi Instagram siempre estoy cantando canciones de ella”, agregó. Y es Guzmán refirió en la entrevista que sabía que su hermana no ponía su música: "a mí me vale… Yo tampoco veo sus telenovelas”, comentó.

No se sabe exactamente que ocurrió. Foto: Instagram.

¿Por qué están peleadas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán?

Recordemos el homenaje a Sylvia Pinal en agosto del año pasado, donde Alejandra argumentó que no fue invitada a cantar en el evento. Sin embargo, Sylvia Pasquel asegura que la invitación sí se hizo, pero fue declinada . A esto se le suman los supuestos roces adicionales que surgieron cuando supuestamente filtraron una audio de Pasquel donde asevera que Luis Enrique Guzmán es "interesado", y es que la "reina de corazones" es muy cercana a él.

Alejandra Guzmán siempre ha sido polémica. Foto: @laguzmanmx / Instagram.

Sin embargo, Alejandra siempre ha mantenido una postura de paz, afirmando que su música y su familia son su centro y que evita conflictos. “Sé con quién me llevo bien y con quién no”, comentó hace tiempo. A pesar del ruido mediático, parece que la última palabra no se ha dicho aún y que Sylvia Pasquel estaría dispuesta a reconciliarse.

