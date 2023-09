Te impactará ver al hijo del recordado zoólogo Steve Irwin y su gran parecido a sus 19 años

¿Quién no recuerda al gran Steve Irwin? El aventurero zoólogo que tenía un programa de televisión, donde mostraba cada uno de sus encuentros con animales salvajes y otros no tanto. El 'cazador de cocodrilos' falleció mientras rodaba una estas aventuras silvestres, pero su legado no murió.

El nombre Irwin volvió a sonar con fuerza en los medios de comunicación en los últimos años, esta vez a causa de su hijo menor. Las redes sociales han ayudado mucho a la fomentación de nuevos talentos y para recordarnos ciertos acontecimientos. Así fue como dimos con el joven Irwin.

Steve Irwin y su esposa Terri Irwin, posando. | Créditos: @bindisueirwin.

Robert Irwin tiene ya 19 años y su gran parecido a su padre te impactará. Además, que en la mayoría de sus publicaciones de TikTok, el joven se muestra con diferentes animales y con un traje similar al de su padre. Esto automáticamente emocionó a millones de sus fans, quienes no pudieron evitar recordar al "Cazador de cocodrilos".

El menor de los Irwin dejó claro su amor por la naturaleza y junto a su familia tienen un refugio animal en Australia. Robert ha decidido irse por la fotografía y en su Instagram se pueden ver muchas de sus obras de arte. Además, es una figura reconocida en su país.

Robert Irwin, posando con animales silvestres. | Créditos: @robertirwinphotography.

Bindi Irwin

La mayor y la primogénita del clan Irwin, Bindi de 24 años, se abrió paso en la televisión para ser actriz. Ella no es ajena al lazo que la une con la flora y la fauna silvestre, por lo que también forma parte del refugio junto a su mamá y su hermano.

Bindi se casó en el 2020 y se convirtió en madre de una niña. Su amor por su padre y su recuerdo sigue vigente, en cada foto que publica en sus redes sociales le dedica unas tiernas palabras. La familia Irwin no ha dejado su pasión por el mundo animal y probablemente seguiremos viendo más de sus aventuras en las redes sociales.

Bindi Irwin de pequeña con su padre Steve Irwin, al lado una foto actual de Bindi. | Créditos: @bindisueirwin.

Foto actual de la familia Irwin con el esposo y la hija de Bindi. | Créditos: @bindisueirwin.

Sigue leyendo

"A todos los chicos de los que me enamoré": Mira el increíble cambio de los protagonista de la película

'V' de BTS cae rendido ante joven pianista: ¿nuevo romance a la vista?