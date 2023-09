Mía Rubín y Tarik Othón derrochan miel en redes sociales con romántica FOTO

A pesar de que, durante las últimas semanas la atención sobre la familia de Andrea Legarreta y Erik Rubín se había centrado en el rumor que apuntaba hacia una presunta infidelidad por parte del exintegrante de "Timbiriche" hacia la conductora poco antes de que anunciaran su separación, lo cierto es que ahora los reflectores se han volcado hacia su hija mayor, quien a diferencia de sus padres vive su vínculo romántico de una manera muy sana y alejada de las cámaras.

Sin que esto implique que Mía Rubín no comparta fotografías de su relación con Tarik Othón en redes sociales, donde esta semana se dejó ver con un atuendo de infarto en una fiesta nocturna a la que acudió en compañía de su amado, quien a su vez no dudó en presumir a su novia en sus historias de Instagram.

Esta es una de las primeras fotografías que la pareja compartió en redes sociales / IG: miarubinlega

Mía Rubín y su novio Tarik Othón derrochan amor en fiesta nocturna

La historia de amor entre Mía Rubín y Tarik Othón ha sido ovacionada por los seguidores de la famosa, ya que desde un inicio los hizo partícipes de su vínculo sentimental, compartiendo incluso la manera en la que su ahora pareja le pidió que fuera su novia, esto con un espectáculo de luces digno de una propuesta de matrimonio. Desde entonces, los tortorlitos se han dejado ver juntos en diversos eventos, siendo uno de los más recientes una reunión que tuvo lugar en días recientes.

Como ya es costumbre, tanto Mía Rubín como Tarik Othón decidieron postear algunas fotografías del evento en redes sociales, donde se aprecia que ambos suelen salir en pareja y con amigos en común, los cuales no pierden la oportunidad de celebrar el cariño que reina en la relación.

La joven pareja no duda en compartir algunos de sus momentos más románticos en redes sociales

Y ya que muchas veces las fiestas tienen un after, no es de extrañarse que Tarik Othón compartiera una foto en sus instastories en las que se deja ver en compañía de Mía Rubín a bordo de un vehículo, dejando en claro lo feliz que es de estar a su lado y poder compartir tantas vivencias con ella.

A pesar de que no temen en postear imágenes juntos, ambos han sido muy reservados con su relación, algo que Mía Rubín posiblemente aprendió de sus padres, ya que fue hasta hace unas semanas que decidió hablar por primera vez de su vínculo con Tarik Othón, cuando, durante la función especial de prensa e invitados del musical Vaselina, detalló que previamente no había querido dar detalles de su noviazgo por miedo a que fuera algo fugaz, aunque ahora que la relación va viento en popa no teme en hacer referencias a su amorcito.

Esta es la última instastorie que compartió el novio de Mía Rubín / IG: miarubinlega

¿Quién es el novio de Mía Rubín?

Tarik Othón es el nombre del novio de la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Es un joven que es un poco mayor que Mía, ya que nació el 22 de diciembre de 2003 en la ciudad de Querétaro, mientras que la intérprete fue alumbrada el 22 de abril de 2005. Al mismo tiempo que Mía se dejó llevar por su pasión por la música, su novio desarrolló un interés innato por los caballos.

De hecho, el novio de Mía Rubín es un excelente jinete y ya se perfila como una de las jóvenes promesas de la tauromaquia. Su carrera como torero comenzó en 2019 y desde entonces ha acumulado más de 15 corridas en su historial profesional, durante el cual siempre se ha mostrado muy comprometido, sin que esto le impida pasar tiempo con su amada, con quien incluso ya tomó sus primeras vacaciones en pareja, visitando el parque temático Magic Kingdom, en Orlando.

Así fue como Tarik Othón le pidió a Mía Rubín ser su novio / IG: miarubinlega

