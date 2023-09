Andrea Legarreta y Erik Rubín dan la cara, hablan por primera vez del escándalo con Mónica Noguera

La semana pasada el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que el programa de espectáculos "Chisme No Like" informara que el motivo de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín fue una supuesta infidelidad de parte de él con la conductora de televisión, Mónica Noguera.

En una de sus transmisiones los expertos en temas de la farándula aseguraron que la conductora del "programa Hoy" encontró unos mensajes de Erik Rubín con Mónica Noguera y posteriormente hicieron oficial su separación. En distintas entrevistas los tres involucrados han desmentido la información.

La pareja está en el ojo del huracán. Foto: Especial

¿Qué dijo Erik Rubín de Mónica Noguera?

Este lunes 11 de septiembre el programa matutino "Sale El Sol" compartió una entrevista en la que Andrea Legarreta y Erik Rubín hablaron sobre el escándalo que involucra a Mónica Noguera. Ambos desmintieron la información y lamentaron la situación.

A manera de sarcasmo, el vocalista de "Timbiriche" dijo que sí tiene una relación con la exconductora de "De Primera Mano". En este mismo tono dijo que próximamente se iban a casar y Andrea Legarreta sería la madrina en la celebración.

"Tengo un romance con Mónica Noguera. Nos vamos a casar", dijo Erik Rubín.

En un tono mucho más serio, Andrea Legarreta dijo que en el nuevo rumor hay mucha maldad no solo para ellos si no para todos los involucrados. Recordó que no es la primera vez en la que ella y su expareja son relacionados sentimentalmente con otros famosos.

"Hay mucha maldad. Nosotros nos hemos defendido lo suficiente. La verdad es que para los involucrados es mala onda. La gente le puede tirar mala onda de manera injusta", apuntó.

Finalmente, el intérprete de "Con todos menos conmigo" y de "Cuando mueres por alguien" dijo que no existe ninguna prueba que lo involucre sentimentalmente con Mónica Noguera, por lo que pidió no caer en especulaciones sobre las versiones que surgen en distintos medios de la farándula.

"No hay una foto, una prueba, no hay nada", apuntó.

¿Cuándo se separaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Fue el 22 de febrero de 2023 cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron a toda la industria de la farándula al confirmar que su matrimonio de más de 20 años había llegado a su fin en las mejores condiciones. La pareja pidió respeto por el proceso que estaban viviendo y no caer en especulaciones.

La pareja hizo oficial su separación en este año. Foto: Especial

Tras hacer oficial su separación la conductora del "programa Hoy" y el vocalista de "Timbiriche" expresaron que siguen llevando una buena relación e incluso se mostraron abiertos a retomar su noviazgo, pero únicamente si es lo mejor para su familia.

