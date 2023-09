Erik Rubín "anuncia" boda con Mónica Noguera y afirma que Andrea Legarreta será la madrina tras supuesta infidelidad

En los últimos días los nombres de Andrea Legarreta y Erik Rubín se han visto en medio de la polémica luego de que en el programa "Chisme No Like" se dio a conocer que el ex Timbiriche habría tenido un affaire con la conductora Mónica Noguera y que supuestamente esta infidelidad habrá sido el motivo por el que él y la presentadora de "Hoy" terminaron con su matrimonio de más de dos décadas.

Sin embargo, tras darse a conocer el supuesto motivo por el que los padres de Mía y Nina se separaron, la propia Andrea Legarreta salió a defender a su amiga Mónica Noguera y a su ex, además que se lanzó contra los dos conductores del programa de espectáculos a quienes incluso llamó "asquerosos" y "escoria". A pesar de los dimes y diretes, los involucrados en este triángulo amoroso ya salieron a dar sus propias versiones y ahora fue Erik Rubín quien anunció que se va a casar con la presentadora de "De Primera Mano".

VIDEO: Erik Rubín anuncia boda con Mónica Noguera dentro de un mes

Tras el escándalo que dividió opiniones en el mundo de la farándula, el cantante protagonizó un breve encuentro con la prensa en el que dejó ver que se toma con mucho humor todo lo que se dice de él, de su ex y de su familia en general, además que sólo ellos conocen la verdad de la ruptura. El famoso de 52 años fue captado por distintos medios de comunicación y ante los cuestionamientos de qué pensaba de lo que rebeló "Chisme No Like", se limitó a decir: "nos agarraron con las manos en la masa".

Noguera se encuentra en una relación estable y no es con el cantante. (Foto: Especial)

Durante su breve conversación con los reporteros, Erik Rubín también contestó con ironía a algunas de las preguntas como si había pruebas de su supuesto romance con la conductora, algo que pidió que primero salgan. Asimismo, reiteró que "no tiene nada de malo" que él se dé una nueva oportunidad en el amor, puesto que ya es un hombre soltero; sin embargo, no es el caso y tras ser relacionado sentimentalmente con Mónica, no dudó en agregar que "es absurdo".

"Confirmo completamente que mi amante es Mónica Noguera. ¿Qué más quieres? Confirmo que tengo un romance con Mónica Noguera, nos vamos a casar en un mes", dijo el ex de Andrea Legarreta a pregunta expresa de cuál es su relación con la conductora.

Antes de seguir con su camino y evitar responder más cuestionamientos tras el escándalo que inició hace unos días, Erik Rubín también señaló que "si digo una cosa no es cierto y si digo la otra, ¿tampoco es cierto?". Tras ello, continuó con la versión de que habrá boda y para ponerle fin a su declaración afirmó que "Andrea va a ser nuestra madrina".

