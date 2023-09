Pati Chapoy y Daniel Bisogno enfurecen por el nuevo escándalo de Andrea Legarreta y Erik Rubín: "son una basura"

Los conductores del programa de espectáculos "Ventaneando" se colocaron en el ojo del huracán después de mandar un fuerte mensaje por la polémica que involucra a Mónica Noguera como la tercera en discordia en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

Fue hace una semana cuando el canal de YouTube "Chisme No Like" reveló que el exvocalista de "Timbiriche" tenía una relación sentimental con Mónica Noguera. La información detallaba que Andrea Legarreta se enteró y decidió poner punto final a su historia de amor.

La expareja está en el ojo del huracán. Foto: Especial

¿Qué dijeron en Ventaneando de Andrea Legarreta?

Durante la transmisión del pasado lunes 11 de septiembre los conductores de "Ventaneando" presentaron las declaraciones que brindaron Erik Rubín y Andrea Legarreta para desmentir la información que presentó "Chisme No Like". Posteriormente Pati Chapoy y Daniel Bisogno alzaron la voz contra sus colegas en YouTube.

Sin guardarse nada y fiel a su estilo, Daniel Bisogno confesó que las personas que difunden esos rumores deberían de estar en la cárcel. Reprobó de manera contundente que tengan un espacio en YouTube para compartir información que resulta completamente falsa.

"Esa gente debería de estar en la cárcel, no podrían estar al aire, ni en YouTube", dijo Daniel Bisogno.

En este sentido, Pati Chapoy, titular de "Ventaneando", dijo que ojalá Andrea Legarreta y Erik Rubín decidan proceder legalmente contra las personas que compartieron el reciente rumor sobre su separación. La periodista recordó que la conductora del "programa Hoy" ya ganó una denuncia contra una revista de espectáculos.

"Ojalá Erik y Andrea decidan demandarlos", dijo.

Tras presentar la nota, Daniel Bisogno volvió a alzar la voz para calificar como "cerdos" a los encargados de compartir el rumor sobre Mónica Noguera y Erik Rubín. Reiteró que esa gente tiene que estar demandada o en prisión. Todos sus compañeros se quedaron en completo silencio.

"No puedes tener esa clase de cerdos. Esa gente tiene que estar demandada o en prisión. No son nadie, son una basura" , sentenció.

¿Qué pasó entre Mónica Noguera y Erik Rubín?

Hace una semana el programa de espectáculos "Chisme No Like" informó que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta. Los tres involucrados desmintieron la información y pidieron a sus seguidores no caer en especulaciones.

Es el escándalo del momento. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Irina Baeva es la nueva "Aventurera": ellas son todas las famosas que han protagonizado la obra de teatro