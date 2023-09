A meses de Navidad ya llegaron los villancicos bélicos y así suenan VIDEO

Con casi medio millón de seguidores en TikTok y más de 60 mil en Instagram, Carlos Anderson "El Obama" se ha convertido en un peculiar personaje de redes sociales, lo primero con lo que se empezó a viralizar fueron con las canciones que nombró como “Alabanzas bélicas” y ahora a tres meses de las fiestas decembrinas ya tienen su versión bélica de los villancicos.

En TikTok ya se popularizan con fuerza los villancicos bélicos, que son nada más y nada menos que las tradicionales canciones que se interpretan en navidad, pero con toques de norteño y como si fuera un corrido de los que ahora están en tendencia dentro del regional mexicano y que son interpretados por Peso Pluma, Natanael Cano o Luis R Conriquez por mencionar algunos de los exponentes de este subgénero.

Tal y como lo hizo con las alabanzas bélicas, ahora los villancicos se están apoderando del gusto de las personas quienes ya se pronunciaron a favor de esta novedosa propuesta musical, aunque hay otros más que aseguran que es una falta de respeto o que no son canciones aptas para que los niños las escuchen.

“Le tendré que hacer su trajecito belicon al niñito Dios”, “Alabado sea el señor, aunque todavía no saquen el pescador, estoy conforme con los villancicos bélicos”, “Ya me vi en diciembre tronando la bocina con tremenda rola”, “wooo todavía no es diciembre y este Karnal ya la rompió con esta música” y “ehh espérense si aún no gritamos viva México”, son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.