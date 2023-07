¿Peso Pluma tiene miedo de morir asesinado por cantar corridos tumbados?

Peso Pluma es actualmente uno de los artistas con más reconocimiento en México y países del extranjero como Estados Unidos, debido al género musical que interpreta, a las canciones que compone, los artistas con los que colabora, además de los polémicos temas que toca, uno de ellos, las historias de vida de los grandes capos del narcotráfico.

¿Por qué Peso Pluma le canta a los narcos?

Durante una entrevista con el medio "Soy Grupero", dio a conocer que la forma en que han llegado algunas de sus canciones más famosas al repertorio que ahora toca por todo el mundo, es porque se las encargaron. Fueron algunos mensajeros quienes se han acercado a él para componerle canciones a famosos capos de la droga.

Peso Pluma destacado por sus grandes temas sobre el narcotráfico. Crédito: Instagram / Peso Pluma

"Son corridos de encargo. No es como que nosotros dijimos: 'vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer alusión o que la gente lo venere', no, simplemente son corridos de encargo, es a lo que nos dedicamos, a escribir corridos y entregar nuestro trabajo", dijo el cantante.

El corrido es una de sus fuentes de ingreso extra

Además, Hassan Emilio Kabande Laija reveló que es gracias a esto que logran tener contenido suficiente para seguir haciendo corridos, además de una fuente de ingresos extra a los discos, las giras o la mercancía oficial, pues estas canciones suelen ser cobradas debido a que se trata de un trabajo, no de una obligación. Confesó que se trata de algo muy normal en la profesión del cantautor dedicado a este género musical.

"Es un corrido que te manden a hacer. Es normal en este género, si no, no tendríamos contenido, no tendríamos corridos. Todos los artistas del regional mexicano que canta corridos, hay gente que te llama y te pregunta cuánto le cobras por hacer un corrido. Es mi trabajo, te lo hago, te lo entrego", contó.

No tiene miedo a morir por hacer corridos

Por último, le preguntaron si tiene miedo de llegar a un lugar enemigo y cantar esos corridos tumbados, molestar a alguien y que lo terminen asesinando como ha sucedido con otros cantantes; algunos ejemplos son Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, Sergio Vega, Sergio Gómez, Diego Reyes, Luis Mendoza, entre. muchos otros.

El cantante seguirá con su estilo bélico y no planea cambiar de idea. Crédito: Instagram / Peso Pluma

De acuerdo con el artista, este es un comportamiento que se ha logrado erradicar poco a poco, pero siempre lo tiene presente, por eso prefiere tratarlo con una gran seriedad; en este contexto, pidió a la gente que entiendan que solamente es su trabajo, y él no apoya a nadie.

"Lo tomo con seriedad. La gente es consciente que uno es cantante, artista, nos dedicamos a esto, y ya. No es como que estemos apoyando ni haciendo apología. Es simplemente un trabajo (...) Yo me voy a quedar bélico, es lo que me funcionó y esa es la línea que hay que seguir pero con seriedad. Uno está consciente, pero se ha ido erradicado poco a poco. le pedimos de corazón que entiendan que uno va a cantar", concluyó.